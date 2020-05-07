Вынужденная остановка энергоблоков безопасна, - руководитель "Энергоатома"

Остановка энергоблоков НАЭК "Энергоатом" в условиях сокращения потребления электроэнергии абсолютно безопасна.

Об этом заявил и.о. руководителя НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает БизнесЦензор.

"В процессе принятия нового энергетического баланса мы руководствовались несколькими причинами. Во-первых, у нас достаточно мощностей, чтобы обеспечить любой баланс энергосистемы Украины. Мы можем генерировать больше, можем — меньше. При любых условиях обеспечивать безопасность наших энергоблоков. На сегодня ограничение выработки атомной электроэнергии от оператора энергосистемы НЕК "Укрэнерго" составляет 73,7 млрд кВт/ч в год", — заявил он.

Котин напомнил, что "Энергоатом" принял решение вывести в резерв ряд энергоблоков АЭС на период карантина для обеспечения нового сниженного баланса электроэнергии , учитывая снижение потребления в сравнении с прошлым годом на текущий период на 50 млк кВт*ч ежедневно.

"Оператор предоставляет нам конкретную цифру, что требует от нас остановки ряда наших энергоблоков. Мы можем поступить по-другому, разгрузив все энергоблоки, но в таком состоянии глубокой разгрузки их работа будет неэффективной. Останов нескольких энергоблоков позволит работать остальным на уровне мощности, близком к номинальному. Энергоблоки, которые останавливаются в резерв, переводятся в режим холодного останова. В случае необходимости, блок разогревается за сутки и уже на второй день выходит на номинальный уровень мощности. Все осуществляется в соответствии со всеми правилами и регламентами безопасности. Наша атомная энергетика безусловно всегда работает в полном соответствии с правилами и нормами ядерной и радиационной безопасности. Поэтому, когда кто-то говорит об угрозе "нового Чернобыля", эти люди очень мало разбираются в атомной энергетике. Это чистой воды популизм и отсутствие экспертной подготовки", — подчеркнул Котин.

Как руководитель предприятия Котин заверил, что "компания однозначно в силах вырабатывать больше, чем предусмотрено новым балансом. Безусловно, нам бы хотелось видеть гораздо большие цифры, чем предусмотрены новым энергобалансом. Но в то же время мы отслеживаем общую ситуацию в энергосистеме, снижение потребления. Поэтому необходимо дождаться стабилизации в целом, как на энергорынке, так и экономике. Но мы не должны вырабатывать электроэнергию только потому, что хотим это делать. Отпущенная электроэнергия должна оплачиваться. Сегодня мы имеем огромные задолженности от энергорынка. Компания до сих пор не взыскала 16 млрд долгов. И в таких условиях должны продолжать полностью финансировать нашу производственную программу. На мой взгляд, антикризисные меры принимаемые Кабмином и Минэнерго, в том числе и по достижению физической (пересмотр баланса) и финансово-экономической стабилизации энергорынка сейчас оправданы", — добавил он.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% до 138 млрд кВт/ч по году.