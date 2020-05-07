БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 443 18

Вынужденная остановка энергоблоков безопасна, - руководитель "Энергоатома"

Вынужденная остановка энергоблоков безопасна, - руководитель

Остановка энергоблоков НАЭК "Энергоатом" в условиях сокращения потребления электроэнергии абсолютно безопасна.

Об этом заявил и.о. руководителя НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает БизнесЦензор.

"В процессе принятия нового энергетического баланса мы руководствовались несколькими причинами. Во-первых, у нас достаточно мощностей, чтобы обеспечить любой баланс энергосистемы Украины. Мы можем генерировать больше, можем — меньше. При любых условиях обеспечивать безопасность наших энергоблоков. На сегодня ограничение выработки атомной электроэнергии от оператора энергосистемы НЕК "Укрэнерго" составляет 73,7 млрд кВт/ч в год", — заявил он.

Котин напомнил, что "Энергоатом" принял решение вывести в резерв ряд энергоблоков АЭС на период карантина для обеспечения нового сниженного баланса электроэнергии , учитывая снижение потребления в сравнении с прошлым годом на текущий период на 50 млк кВт*ч ежедневно.

"Оператор предоставляет нам конкретную цифру, что требует от нас остановки ряда наших энергоблоков. Мы можем поступить по-другому, разгрузив все энергоблоки, но в таком состоянии глубокой разгрузки их работа будет неэффективной. Останов нескольких энергоблоков позволит работать остальным на уровне мощности, близком к номинальному. Энергоблоки, которые останавливаются в резерв, переводятся в режим холодного останова. В случае необходимости, блок разогревается за сутки и уже на второй день выходит на номинальный уровень мощности. Все осуществляется в соответствии со всеми правилами и регламентами безопасности. Наша атомная энергетика безусловно всегда работает в полном соответствии с правилами и нормами ядерной и радиационной безопасности. Поэтому, когда кто-то говорит об угрозе "нового Чернобыля", эти люди очень мало разбираются в атомной энергетике. Это чистой воды популизм и отсутствие экспертной подготовки", — подчеркнул Котин.

Как руководитель предприятия Котин заверил, что "компания однозначно в силах вырабатывать больше, чем предусмотрено новым балансом. Безусловно, нам бы хотелось видеть гораздо большие цифры, чем предусмотрены новым энергобалансом. Но в то же время мы отслеживаем общую ситуацию в энергосистеме, снижение потребления. Поэтому необходимо дождаться стабилизации в целом, как на энергорынке, так и экономике. Но мы не должны вырабатывать электроэнергию только потому, что хотим это делать. Отпущенная электроэнергия должна оплачиваться. Сегодня мы имеем огромные задолженности от энергорынка. Компания до сих пор не взыскала 16 млрд долгов. И в таких условиях должны продолжать полностью финансировать нашу производственную программу. На мой взгляд, антикризисные меры принимаемые Кабмином и Минэнерго, в том числе и по достижению физической (пересмотр баланса) и финансово-экономической стабилизации энергорынка сейчас оправданы", — добавил он.

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый Прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% до 138 млрд кВт/ч по году.

Енергоатом (1211) Новини компаній (3457)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Вынужденная остановка энергоблоков безопасна, - руководитель "Энергоатома" - Цензор.НЕТ 6453
показати весь коментар
07.05.2020 15:45 Відповісти
+4
Вынужденная остановка энергоблоков безопасна, - руководитель "Энергоатома" - Цензор.НЕТ 2900
показати весь коментар
07.05.2020 15:43 Відповісти
+2
Зелені кажуть що у нас надлишок електроенергії і в той же час купують електроенергію у РФ.
показати весь коментар
07.05.2020 16:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вынужденная остановка энергоблоков безопасна, - руководитель "Энергоатома" - Цензор.НЕТ 2900
показати весь коментар
07.05.2020 15:43 Відповісти
22.06.1941 потери техники и личного состава ВМФ СССР были минимальны, "внезапное и вероломное" нападение с Запада корабли и экипажи встретили соответственно в море и заранее подготовленных укрытиях.

Сейчас примерно такое же ощущение, только с Востока.

Правильно сделали, что и квази-дармовые ГСМ не закачали в трубопроводы и продуктопроводы, и реакторы АЭС остановили, при тотальной инфильтрации востокофилов в органы госвласти и общество.
показати весь коментар
07.05.2020 16:15 Відповісти
пам'ятаєте, був такий мем про останні слова перед смертю?
Вынужденная остановка энергоблоков безопа...
показати весь коментар
07.05.2020 15:45 Відповісти
Вынужденная остановка энергоблоков безопасна, - руководитель "Энергоатома" - Цензор.НЕТ 6453
показати весь коментар
07.05.2020 15:45 Відповісти
Теперь удобнее?
показати весь коментар
07.05.2020 16:14 Відповісти
Про Чернобыль те же самые сказки рассказывали.
показати весь коментар
07.05.2020 15:53 Відповісти
Ага. Лапша для дураков. Обычно в нашей стране если что то остановят то уже не запустят никогда.
показати весь коментар
07.05.2020 15:54 Відповісти
Это литсо у кого нибудь вызывает доверие ? Точно майнить собрался.
показати весь коментар
07.05.2020 15:55 Відповісти
Остановить АЕС вырабатывавшие самую дешовую и чистую в мире енергию, и вместо них запустить на полную мощь дорогие и самые загрязняющие среду ТЕС ето полный п***ц. Особенно во время кризиса, войны, полного обнищания населения и когда каждая копейка дорогая для обороны. ***** от етой новости испытал многоволновой острый оргазм. Лучшего подарка для врага и наших конкурентов не придумаешь. В жопу теперь засуньте нашу нерентабельную и так не блестящую качеством продукцию.
показати весь коментар
07.05.2020 15:59 Відповісти
сначала говорили плановая остановка теперь вынужденная чего не сделаешь для ахметова
показати весь коментар
07.05.2020 16:04 Відповісти
Мы тоже на заводе можем больше, можем меньше. Но если наши мощности будет регулировать Ахметов - долго не протянем
показати весь коментар
07.05.2020 16:06 Відповісти
Зелені кажуть що у нас надлишок електроенергії і в той же час купують електроенергію у РФ.
показати весь коментар
07.05.2020 16:22 Відповісти
Настоящий хозяин прикинет, что выгоднее - коптить небо, сжигая уголь? Коптить небо, сжигая газ из соседей? Платить за зеленый свет чужому дяде, который обдурил всех, устанавливая обманом или за хороший хабарь свои панел? Или производить дешевую электроэнергию, попутно обеспечивая работой высококвалифицированный персонал? "Добывать" биткоин это хорошо, но для опять же чужого дяди. Куда ни кинь, везде дупа!
показати весь коментар
07.05.2020 16:23 Відповісти
Эту совковую куйню давно пора выключить
показати весь коментар
07.05.2020 16:47 Відповісти
Вот интересно о "безопасности" в наших реалиях. 1. 1991год. - "приватизация"- абсолютно безопасна,"эффективные частные собственники" сделают экономику Украины первой в Европе. Да, они ее просто "сделали". 2. В целях "безопасности" Украины надо имеющиеся в шахтах ЯО,стоимостью 150 млрд.долл(Л.М.Кравчук) в условиях "рынка" абсолютно бесплатно подарить "гарантам безопасности",а взамен они нам дадут первые 4.8 млрд.долл долгожданного "безопасного" кредита от МВФ. Эта сумма "безопасно" выросла до 120 млрд.долл. сегодня..3..В целях "безопасности" Украины надо отдать Румынии о.Змеиный с прилегающим нефте-газоностым шельфом- "обезопасились" исключительно "змеиные дети " и кампашка и тд.и тп .(перечислять "шаги для безопасности" можно долго,но если вернуться к энергетическим реалиям, то с принятием в 2018г антиконституционных (ст.13)"рыночно-розничных" законов,изначально нацеленных на "безопасность" паразитических прокладок-глистов АО,ООО и пр "Рогов с копытами",рассаженных по трубам и проводам для грабежа прекрасно функционирующей отрасли- энергетики -фундамента экономики-"курицы,несущей золотые яйца" в любом государстве,то через 2 года этой "безопасности" мы видим как они подвели отрасль к полному краху..Причем все было продумано до мелочей.1.Перетасованы кадры(часы на трусы).2.Запутан учет и энергетические "балансы" отданы на откуп мошенникам-наперсточникам для организации бардака и неразберихи,для "безопасности" посаженных на шею АЭС,ГЭС и ТЭЦ троянских коней - "альтернативно-зеленых" негодяев ,которым за счет безопасности тех же атомщиков выделено 30 млрд.грн "на харчевание".,у которых имелась надежная "крыша" в лице тех же АО,ООО и пр "Рогов с копытами"-которые одной упряжкой начали доводить традиционных поставщиков АЭС,ГЭС и ТЭЦ до банкротства,наложив большую кучу на распиаренные "рыночные законы","конкуренцию цен" и пр .лабуду для лохов. А структура НКРЕКП,.призванная ограничивать этот беспредел-в 3 раза повышает закупочную цену ненужной "зеленой" лохоэнергии-создавая этим деятелям небывалые преференции,конечно же исключительно для "безопасности" атомщиков,ТЭЦ и ГЭСи нас -потребителей.. Всем добра.
показати весь коментар
07.05.2020 17:09 Відповісти
Руководителя Энергоатома уволили, назначили какую то говорящую голову с приставкой И.О.
Теперь эта голова готова на все ради перспективы стать руководителем. Кстати, все это происходит когда нет министра энергетики, тоже с приставкой И.О. посадили какую то ахметовскую б**дюжку, тоже готовую на все.
показати весь коментар
07.05.2020 17:45 Відповісти
Головне, що вона бєзопасна для Ахмєтова. А ось якщо блоки не зупинити, то Ахмєтову дуже неприємно.
показати весь коментар
07.05.2020 18:59 Відповісти
Руководитель Энергоатома откровенно вешает лапшу на уши,причём приводя достоверные факты.АЭС всегда должна работать в базовом режиме,а другие источники энергии должны работать в режиме покрытия пиков или обеспечения теплофикации.Всё остальное в убыток экономики Украины.С таким руководителем АЭС будет всегда убыточная.
показати весь коментар
07.05.2020 20:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 