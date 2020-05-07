В Германии зафиксировано рекордное падение промышленного производства

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и введенных в связи с ней ограничениях в Германии в марте зафиксировано рекордное сокращение промышленного производства.

Так, по данным Федерального статистического ведомства, в марте промышленное производство в Германии сократилось на 9,2%, по сравнению с предыдущим месяцем, по сравнению с мартом 2019 года падение достигло 11,6%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В Министерстве финансов ФРГ прогнозируют, что падение по итогам апреля будет еще больше.

При этом падение производства более чем 9% уже самое глубокое с 1991 года, когда началось ведение такой статистики, отмечает информагентство AFP.

По официальной статистике, в частности, больше всего страдает автомобильная промышленность – в ней производство сократилось более чем на треть. Также значительно упало производство печатной и фармацевтической продукции, одежды, производство энергии. Строительство – единственная отрасль промышленности, которая выросла почти на 2%.

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Между тем в Институте экономических исследований при Мюнхенском университете (ifo) сообщили о рекордном падении индекса промышленного роста Германии, основанный на результатах опроса немецких предприятий. Так, в апреле этот показатель на 30 пунктов – до 51,4 пункта. Это является самым низким показателем с момента воссоединения Германии.