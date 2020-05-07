Оператор ГТС назначил главу службы комплаенса

Юрий Войцицкий, ранее занимавший должности в энергоходинге ДТЭК, а также группе Veon, назначен главой службы комплаенса ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС" в Facebook, передает БизнесЦензор.

Основной задачей Войцицкого станет предотвращение коррупционых и неэтичных действий со стороны сотрудников компании, а также управления рисками, связанными с комплаенсом.

Среди основных обязанностей службы комплаенса, в частности, станут:

разработка, изменение и внедрение политик и процедур по комплаенсу и управления рисками;

разработка Кодекса корпоративной этики, его внедрение и контроль за их соблюдением;

координирование внутренних расследований по комплаенсу и обычных аудитов;

координирование внешних расследований и расследований, связанных с Антикоррупционной программой;

подготовка ответов на правительственные расследования и запросы;

оценка, исследования и подготовка отчетов о деятельности, которая не соответствует установленным требованиям.

"Как следствие, ОГТСУ ожидает развить в коллективе культуру ответственного сотрудничества и нулевой толерантности к корупции, а также внедрить эффективные предохранители от появления "договорняков", "кумовства" и скрытых краж, доставшиеся Украине и государственным компаниям в наследство от советской системы", - сказано в сообщении.

Юрий Войцицкий - юрист и комплаенс-офицер с 17-летним опытом работы.

Получил высшее образование в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, магистр международного права по специальности "частное право". Позже получил последипломное образование в Манчестерской бизнес-школе по специальности "комплаенс".

Карьеру начинал в качестве юрисконсульта, работал на телевидении, в неправительственных организациях и в юридических фирмах. Как комплаенс-менеджер, а впоследствии и комплаенс-офицер - имеет опыт работы в энергетическом холдинга ДТЭК (Украина) и международном телекоммуникационном операторе Unitel/Veon (Узбекистан).

Кроме того, в 2014-2019 годах несколько каденций подряд был председателем и членом совета директоров Клуба комплаенса в Американской торговой палате в Украине и в Узбекистане (American Chamber of Commerce Compliance Club).