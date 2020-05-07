МВФ не сократит объем кредитования для Украины при смене программы, – Минфин

Изменение обсуждаемой с Международным валютным фондом (МВФ) программы с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by не изменит общий объем кредитной поддержки для Украины со стороны Фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

"В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире из-за распространения COVID-19 и общей экономической неопределенностью относительно продолжительности и интенсивности последствий пандемии МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования stand-by. При этом сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной", – подчеркивается в сообщении.

В то же врем министерство не уточняет конкретную сумму возможного кредита МВФ, отмечая, что переговорные процессы с Международным валютным фондом продолжаются.

"Вопрос о модальности программы (EFF или stand-by) еще дискутируется. Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: stand-by – 1,5 года, EFF – 3 года", – отмечается в сообщении.

В Минфине добавили, что правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе.

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Как сообщалось, ранее представитель МВФ Джерри Райс на брифинге заявил, что Украина и Международный валютный фонд в рамках переговоров о новой программе сотрудничества переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand by.

"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", – сказал представитель Фонда.

Напомним, еще в апреле Международный валютный фонд сообщал о прогрессе в переговорах с Украиной о новой программе расширенного финансирования (EFF) и рассчитывал на скорое ее утверждение после решения последних нескольких вопросов.

Последним невыполненным требованием МВФ до сих пор остается принятие так называемого "антиКоломойского" законопроекта, который должен урегулировать вопрос выведенных с рынка (в частности, национализированных) банков.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования. Однако в условиях пандемии коронавируса власти Украины обсуждали с МВФ увеличение помощи.

По данным СМИ, речь шла об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что МВФ подтверждает свое намерение выделить Украине $8 млрд, если будет принят так называемый "антиколомойский" закон. Минфин надеется привлечь в бюджет не менее $3,5 млрд от МВФ в 2020 году, сообщал министр Сергей Марченко.