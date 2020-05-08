Цены на нефть близки к завершению недели ростом

Цены на нефть поднимаются в пятницу и могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $29,94 за баррель, что на $0,48 (1,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг, 7 мая, июльские фьючерсы подешевели на $0,26 (0,9%), до $29,46 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на $0,49 (2,0%) - до $24,04 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,55 за баррель, опустившись на $0,44 (1,8%).

С начала этой недели Brent подорожала на 13%, WTI - на 21%.

Саудовская Аравия в четверг объявила, что в июне повысит цены практически на все экспортируемые ею сорта, показав таким образом, что больше заинтересована в поддержке нефтяного рынка, чем в наращивании своей доли, пишет Bloomberg.

В мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, которые будут снижать от уровня начала этого года - 11 млн б/с.

Тем временем, эксперты отмечают сигналы постепенного восстановления спроса на нефть и нефтепродукты. Согласно данным Genscape Inc., запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, снизились с прошлой пятницы, и их недельное сокращение станет первым с конца февраля.

"Траектория глобального спроса на нефть улучшается, и спрос может превысить предложение к началу июня", - отмечает аналитик по сырьевому сектору в Goldman Sachs Джеффри Карри.

Эксперты Standard Chartered ожидают, что баланс на нефтяном рынке восстановится в июле, после чего спрос будет превышать предложение до конца года.

"Комбинация сокращения добычи и оптимизма в отношении спроса поддерживают цены на нефть в данный момент", - сказал аналитик CMC Markets Asia Pacific Майкл МакКарти. Тем не менее, по его словам, оптимизм в отношении спроса может оказаться безосновательным, и остается риск, что запасы продолжат расти.