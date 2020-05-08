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Новини
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Грузия отзывает посла из Украины в связи с назначением Саакашвили

Грузия отзывает посла из Украины в связи с назначением Саакашвили

Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михэила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

При этом министр отметил, что, несмотря не это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Как сообщал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский назначил Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Зеленський Володимир (2536) Саакашвілі Міхеіл (48)


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Нове відкриття для Зебобіків, в політиці нема хороших рішень. Щоб закінчити війну не достатньо просто перестати стріляти. Щоб назначити когось, треба думати про наслідки, хоч на пару кроків вперед. Чи вже нема кого ставити? Чи вже всі нормальні в опозиції, або розуміють, що це може поховати їхню політичну кар'єру на завжди? Ню, ню... Запасаємось попконом.
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08.05.2020 10:55 Відповісти
Нахрен здесь этот поток безсознательного и какое к теме имеет отношение? Какое небыло бы отношение к этой персоне это гражданин Украины, паспорта грузии у него нету, а ******** кремлевская которую выбрали грузины на волне популизма решает свои гнилые задачи подмахивая *****. Можно относится как угодно, но это наши внутренние проблемы, для начала зеркально - выгнать их посла. Я патриот украины, а не патриот порошенко за 1грн коммент.
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08.05.2020 11:41 Відповісти
Ти троль спалився на 3х моментах:
1. Треба уважно читати весь текст в цілому, а не одне речення.
2. Приплюсовувати сюди Порошенка (від не згадувався), гроші (що в тебе за сміття в голові) і патриотизм (при цьому Україна з малої букви).
3. Одним постом на російській мові намагаєшся обкакати Україну, Грузію і т.д.
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08.05.2020 12:05 Відповісти

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