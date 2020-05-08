Грузия отзывает посла из Украины в связи с назначением Саакашвили

Грузия отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михэила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, сообщил в пятницу журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Это принятая практика в дипломатических отношениях, которая указывает на возникновение определенных проблем в двусторонних отношениях, поэтому для определения будущих шагов необходима консультация с послом", - сказал Залкалиани.

При этом министр отметил, что, несмотря не это решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства".

Как сообщал БизнесЦензор, президент Владимир Зеленский назначил Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.