Шахты Ахметова могут возобновить работу благодаря решению Минэнерго, – ДТЭК (обновлено)

Для обеспечения выполнения утвержденного Минэнерго обновленного прогнозного баланса электроэнергетической системы крупнейшее угледобывающее предприятие страны "Павлоградуголь" необходимо вывести из простоя с 15 мая, "Добропольеуголь" – с 1 июня. Обе компании входят в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук заявил в ходе пятничного селекторного совещания в Минэкоэнерго, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы проанализировали утвержденный баланс (прогнозный баланс электроэнергетической системы, – ред.) и видим, что уголь востребован для обеспечения утвержденного баланса. Мы подготовили и подали Министерству угольный баланс. Мы видим, что нам необходимо вывести из простоя "Павлоградуголь" с 15 мая, "Добропольеуголь" – с 1 июня", – сказал Сахарук.

По его словам, вслед за обновлением производственного и топливного балансов необходимо принять экономический баланс рынка, чтобы компании понимали как работать в текущих условиях дефицита средств в рынке.

В свою очередь и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила, что экономический баланс будет обсуждаться на ближайшем заседании антикризисного энергетического штаба 12-13 мая.

Позднее в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК уточнили, что озвученные даты выхода "ДТЭК Павлоградуголь" и "ДТЭК Добропольеуголь" из простоя пока не финализированы. •

Компания "ДТЭК Энерго" сможет возобновить их работу после стабилизации ситуации в энергетике Украины и понимания экономического баланса энергорынка", – сообщили в пресс-службе холдинга.

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Как сообщалось, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено. В то же время вырастет производство электроэнергии солнечными станциями.

Напомним, Кабинет министров на специальном закрытом заседании 16 апреля назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Перед этим энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля на фоне рекордных запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату зарплат на 40%. Среди требований ДТЭК также было назначение нового главы Минэнерго.

Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают Буславец близкой к холдингу Ахметова.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генера