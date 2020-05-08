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Новини
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Шахты Ахметова могут возобновить работу благодаря решению Минэнерго, – ДТЭК (обновлено)

Шахты Ахметова могут возобновить работу благодаря решению Минэнерго, – ДТЭК (обновлено)

Для обеспечения выполнения утвержденного Минэнерго обновленного прогнозного баланса электроэнергетической системы крупнейшее угледобывающее предприятие страны "Павлоградуголь" необходимо вывести из простоя с 15 мая, "Добропольеуголь" – с 1 июня. Обе компании входят в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук заявил в ходе пятничного селекторного совещания в Минэкоэнерго, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы проанализировали утвержденный баланс (прогнозный баланс электроэнергетической системы, – ред.) и видим, что уголь востребован для обеспечения утвержденного баланса. Мы подготовили и подали Министерству угольный баланс. Мы видим, что нам необходимо вывести из простоя "Павлоградуголь" с 15 мая, "Добропольеуголь" – с 1 июня", – сказал Сахарук.

По его словам, вслед за обновлением производственного и топливного балансов необходимо принять экономический баланс рынка, чтобы компании понимали как работать в текущих условиях дефицита средств в рынке.

В свою очередь и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила, что экономический баланс будет обсуждаться на ближайшем заседании антикризисного энергетического штаба 12-13 мая.

Позднее в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК уточнили, что озвученные даты выхода "ДТЭК Павлоградуголь" и "ДТЭК Добропольеуголь" из простоя пока не финализированы. •

Компания "ДТЭК Энерго" сможет возобновить их работу после стабилизации ситуации в энергетике Украины и понимания экономического баланса энергорынка", – сообщили в пресс-службе холдинга.

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Как сообщалось, согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК "Энергоатом" будет сокращена до половины существующей мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще 7 – ограничено. В то же время вырастет производство электроэнергии солнечными станциями.

Напомним, Кабинет министров на специальном закрытом заседании 16 апреля назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, уволив с этой должности Виталия Шубина.

Перед этим энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля на фоне рекордных запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату зарплат на 40%. Среди требований ДТЭК также было назначение нового главы Минэнерго.

Вопрос назначения Буславец уже выносился на заседание Верховной Рады 30 марта, однако был снят с рассмотрения из-за нехватки голосов, поскольку ряд депутатов считают Буславец близкой к холдингу Ахметова.

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова по итогам 2019 года контролирует 63% тепловой генера

Ахметов Рінат (1614) шахта (396) вугілля (1901) ДТЕК (1362) Буславець Ольга (78)


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Топ коментарі
+17
Правильно, дешевый и относительно экологичный атом закрываем ,а уголь будем жечь! А заработает на этом ,как всегда, Ахметка!
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08.05.2020 14:45 Відповісти
+9
Ах***ть как мы рады. Особенно учитывая то что большинство шахт Ахметова под контролем окупантов.
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08.05.2020 13:04 Відповісти
+8
Какая же противная рожа у этой рыжей сволочи, лыбится, что опять народ нае@ал.
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08.05.2020 20:37 Відповісти
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Больше проверок и контролирующих органов в период нестабильнгости, так победим..здравый смысл.
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08.05.2020 11:42 Відповісти
Ах***ть как мы рады. Особенно учитывая то что большинство шахт Ахметова под контролем окупантов.
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08.05.2020 13:04 Відповісти
Причем Доброполье и Павлоград к оккупантам?
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08.05.2020 14:52 Відповісти
Правильно, дешевый и относительно экологичный атом закрываем ,а уголь будем жечь! А заработает на этом ,как всегда, Ахметка!
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08.05.2020 14:45 Відповісти
Ще не забувайте, що і каломойський збільшить імпорт електрики з рф.
Міненерго України впевнене, що треба знову допомогти "бідним" олігархам та "братському" сусіду за рахунок кишень українців.
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08.05.2020 18:43 Відповісти
Каждый киловатт электроэнергии из России - пуля в голову нашему солдату!
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08.05.2020 18:56 Відповісти
А нефтепродукты? А сжиженный газ? Почему вас эти товары не смущают?
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09.05.2020 21:36 Відповісти
Меня смущают все товары оттуда.
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09.05.2020 22:19 Відповісти
А импорт электроэнергии из рашки продолжается?
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08.05.2020 15:01 Відповісти
Небыло никакого импорта-это фейк.Доля рашкованской энергетики на рынке Украины составляла 0.02 % которые конкретно сбивали цену Ахметову.
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08.05.2020 16:32 Відповісти
Ви ще розкажіть, що каломойський ні копійки на цьому імпорті не заробив. "Бородата батка - ідейний альтруіст".
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08.05.2020 18:45 Відповісти
ну ясно, ты же сам всё это контролировал...
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08.05.2020 20:40 Відповісти
Какая же противная рожа у этой рыжей сволочи, лыбится, что опять народ нае@ал.
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08.05.2020 20:37 Відповісти
Зебилы должны радоваться успехам и главное заработкам Ахметова, они сделали это вместе.
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08.05.2020 21:23 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-leshchenko-poroshenko-stav-faktichnim-spivvlasnikom-kompaniji-dtek-ahmetova-213543.html Тышком-нышком, но за годы президентства Петр Порошенко стал фактическим совладельцем компании ДТЭК Ахметова. Произошло это путем скупки евробондов ДТЭК и долгов компании перед международными банками. Так что встречайте нового энергетического олигарха Украины.

Пебилами должны радоваться успехам и главное заработкам Ахметова, они сделали это вместе.
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10.05.2020 11:48 Відповісти
Исчезни - тварь такая!
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08.05.2020 22:26 Відповісти
необходимо вывести из простоя блоки АЭС в первую очередь!
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09.05.2020 09:33 Відповісти
Как обычно. Затраты тащит держава. А за прибыль олигарх покупает дворцы.
Шахты Ахметова могут возобновить работу благодаря решению Минэнерго, – ДТЭК - Цензор.НЕТ 8096
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09.05.2020 15:28 Відповісти
? разве зеленский не под охметовым ?
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10.05.2020 00:57 Відповісти
И под Ахметовым, и под Коломойским, и под Путеным. Вообще складывается впечатление что он в президенты шел только по приколу - а вдруг получится. Гляди-ка, получилось. А дальше что делать, э-э-э-э, господа олигархи, не подскажите? Вы же лучше знаете.
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10.05.2020 15:47 Відповісти
Ого, як Ахметов змінився!
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11.05.2020 09:58 Відповісти
Все олигархи на одно лицо. А по внутренней сути так точно разницы нет.
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11.05.2020 11:19 Відповісти
Коломойский должен народу это правда, украл вместе чиновниками КМУ и НБУ вклады и рефинанс с бюджета, а кто не будет красть если нет наказания и кругом поошрения в в виде продажной власти, если он не урадет украдет Ахметов или другие, только э/э по завышенным не конкурентным ценам на солнечных панелях произведенных не в Украине нам "развод" и кидалово делает кучка олегархов во главе с Ахметовым опять же пользуясь продажной властью.Только где гарант Конституции,прав и свобод граждан в том числе экономических, Зеленский - :"Покончим с эпохой коррупции и бедности" в лоле или бездействует?
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11.05.2020 15:13 Відповісти
І саме головне що головний спонсор ДНР заробляє найбільше на самій "патріотичних" областях Львіській Тернопільскій і Івано-Франківській, де всі політики і люди кричать за Україну а кожен місяць справно оплачують ********** бойовикам...
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10.05.2020 09:15 Відповісти
А ще з однієї сторони "зелена" енергетика з диким тарифом, з іншої ТЕЦ без фільтрів, якщо подивитись на монітор СО і пилу то шлейф з ТЕЦ тянеться на 50 км....
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10.05.2020 09:15 Відповісти
Толку с этих шахт, может лучше их закрыть.
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10.05.2020 11:47 Відповісти
Выключите ТЭС и Включите реактор.
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10.05.2020 11:48 Відповісти
...Світовий банк рекомендує уряду відтермінувати введення в експлуатацію нових електростанцій, що працюють на відновлювальних джерелах енергії.Про це повідомили у прес-службі Міненерго.
"Представники Світового Банку порадили відтермінувати створення нових потужностей ВДЕ для вирішення накопичених проблем. Ольга Буславець зазначила, що такий підхід співпадає з баченням Мінекоенрего", - йдеться у повідомленні.
Виконувачка обов'язків міністра енергетики зазначила, що наразі уряд проводить активні переговори з інвесторами в ВДЕ, мета яких - укладання добровільних меморандумів, що дозволить збалансувати систему підтримки за "зеленим" тарифом.
Нагадуємо: посли Бельгії, Великої Британії, Канади, Норвегії, Німеччини, Франції, Швеції та Південної Кореї в Україні в листі до керівництва країни закликали не допустити неповернення інвестицій у відновлювані джерела енергії (ВДЕ) країни.
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем з "зеленим" тарифом.
В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець повідомила, що проект меморандуму з інвесторами у ВДЕ буде напрацьовано протягом тижня для подальшого обговорення урядом та учасниками галузі.
Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.
Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об'єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.
Енергохолдинг ДТЕК розглядає можливість звернутися в міжнародний арбітражний суд проти України.
У портфелі ДТЕК вже є об'єкти "зеленої" генерації потужністю понад 1 ГВт. До 2022 року холдинг планував збільшити сумарну встановлену потужність до 2 ГВт за рахунок нових об'єктів.
Спеціально для цього ДТЕК ВДЕ залучив в листопаді 2019 року 325 млн євро від розміщення євробондів. ДТЕК відмовився від цих планів через наміри Міністерства енергетики реструктуризувати "зелений" тариф.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/379380-svitovij_bank_nachebto_rekomenduje_urjadu_vidterminuvati_budivnitstvo_novih_zelenih_elektrostantsij
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10.05.2020 20:14 Відповісти
ахмєтов-ссучєноє чьмо крємля.
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10.05.2020 23:12 Відповісти
И всем потребителям поднимут цены на электричество, чтоб спасти Ахметовских шахтеров... и за счет простых граждан этот гандон купит ещё один замок во Франции....
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11.05.2020 00:46 Відповісти
Все для Гудка . все для Рыжего . ценой украинских граждан !
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11.05.2020 15:16 Відповісти
Уроды !
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11.05.2020 16:37 Відповісти
Если бы я был диверсантом и получил задачу развалить к чертям страну без шума и пыли, единого выстрела или мины, то поступил также как и действующая власть. А вы врага в окопах ищите...
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11.05.2020 23:42 Відповісти
в то время, как Европа закрыла все Шахты, в Украине шахты решили открыть! мда...
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12.05.2020 00:19 Відповісти
Армия должна врагов внутри страны отстреливать! Бо их слишком в тылу дохера!
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12.05.2020 00:22 Відповісти

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