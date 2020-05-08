Тариф на электроэнергию для населения не изменится до конца года, – Буславец
Цена электрической энергии для населения будет оставаться неизменной.
Об этом заявила и.о. главы Министерства энергетики Украины Ольга Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить население. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", – сказала Буславец.
Как сообщалось, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.
Согласно подсчетам НКРЭКУ, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.
Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.
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