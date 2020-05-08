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Тариф на электроэнергию для населения не изменится до конца года, – Буславец

Тариф на электроэнергию для населения не изменится до конца года, – Буславец

Цена электрической энергии для населения будет оставаться неизменной.

Об этом заявила и.о. главы Министерства энергетики Украины Ольга Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить население. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", – сказала Буславец.

Как сообщалось, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.

Согласно подсчетам НКРЭКУ, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн. 

електроенергія (4312) Мінекоенерго (58) Буславець Ольга (78)


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Роттердам+++ в новой обертке. В этом году не изменится, а потом... Гройсман тоже обещал 4 повышения за 2 года, а после 7-го повышения обнулился.
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08.05.2020 12:38 Відповісти
ЕСЛИ ЭТО РЭКУ - КУ МУТИТ ВОДУ С КАКОЙ ТО ЦЕЛЬЮ, ТО ОТПРАВТЕ ИХ К ЧЕРТОВОЙ БАБУШКЕ, И НАБЕРИТЕ ПОРЯДОЧНЫХ, ЧЕСТНЫХ РАБОТНИКОВ.
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08.05.2020 12:39 Відповісти
А з Нового року буде все по новому, відосик новий і буба гундосить , корона, ми вимушені..
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08.05.2020 13:45 Відповісти
Мне бы еще к 3 солнечным панелям штук 7 добавить , и срал бы я на ваше электричество. Вместо газа уже 4 года как дрова своим ходом из леса везу , они там гниют , скоро и от электричества откажусь!
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08.05.2020 14:42 Відповісти
Тариф на электроэнергию для населения не изменится до конца года/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////До конца года пока "божье стадо" спит,добьют АЭС,ГЭС и ТЭЦ и скажут-хотите покупайте "зеленую" энергию по 20 грн.квт,не хотите-крутите педали "генераторов" и освещайтесь свечками. Так и будет.Как раздолбали за 30 лет экономику "эффективные менеджеры"-мы все видим. Для населения тариф не изменится- все будет компенсировать бюджет,что в конечном итоге одно и то же. Ведь все "субсидии"-это неприкрытый грабеж государства в пользу паразитических прокладок-АО,ООО и пр "Рогов с копытами". Деньги из бюджета прямиком идут на счета этих "эффективных частных собственников". - разогнав которых начнет наполняться бюджет. Все 30 лет истории Украины это подтверждают. Но воз и ныне там-почему принимаются решения идущие вразрез Конституции Украины и здравому смыслу?.Всем добра.
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08.05.2020 21:51 Відповісти

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