Тариф на электроэнергию для населения не изменится до конца года, – Буславец

Цена электрической энергии для населения будет оставаться неизменной.

Об этом заявила и.о. главы Министерства энергетики Украины Ольга Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить население. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", – сказала Буславец.

Как сообщалось, Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить действующий тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии с 1 января 2021 года.

Согласно подсчетам НКРЭКУ, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.