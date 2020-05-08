Украинские предприниматели смогут брать кредиты ЕБРР в гривне, – Минфин

Благодаря подписанию соглашения между Нацбанком и Европейским банком реконструкции и развития предприниматели смогут брать кредиты ЕБРР в гривне, сообщает Министерство финансов Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщает БизнесЦензор.

"Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) расширяет возможности для наращивания объемов кредитования украинских предприятий в национальной валюте. Это стало возможным благодаря подписанию договора между Национальным банком Украины и ЕБРР об осуществлении валютных операций своп гривня/доллар США в объеме до 500 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Договор заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша в рамках договора составляет 25 млн долларов, а минимальный срок транша - до 3 месяцев. Ресурс будет направлен на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и финансирование торговых операций украинских предприятий, пострадавших от карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса COVID-19.

Бизнес будет получать кредит от ЕБРР в гривне, таким образом не будет нести риски, связанные с обменом валюты. В то же время покупка валюты Национальным банком в ЕБРР на условиях своп будет способствовать росту международных резервов Украины, что позволит усилить макрофинансовую стабильность, а также положительно скажется на настроениях участников рынка. Стороны ожидают осуществить первую транзакцию в рамках программы своп в ближайшие несколько недель.

Как сообщал БизнесЦензор, ЕБРР и НБУ договорились о свопе в размере $500 млн с целью увеличения доступности финансирования в гривне для местных компаний, на которые негативно повлияла пандемия коронавируса.