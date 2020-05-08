Кличко отказался открывать ТРЦ вопреки решению Кабмина (обновлено)

На первом этапе послабления карантинных мер крупные торгово-развлекательные центры в Киеве останутся закрытыми, хотя правительство разрешило частично возобновить их работу.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор.

Позднее в пятницу Кличко уточнил, что торгово-развлекательные центры в Киеве, скорее всего, откроют только во время второго этапа ослабления карантина.

"Что касается открытия крупных торговых центров – это будет вторая волна снятия ограничений. И мы будем опираться исключительно на статистику заболеваемости. Если снова будет вспышка инфекции, мы можем снова вернуться к строгому карантину", – пояснил мэр города.

По словам Кличко, работу ТРЦ восстановят, скорее всего, тогда же, когда снимут ограничения на работу наземного общественного транспорта.

Также закрытыми в Киеве остаются учреждения образования, театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек, развлекательные центры и развлекательные зоны.

Не смогут возобновить работу с 11 мая развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты и т.д.), спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры, учреждения бытового обслуживания населения (бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату-салоны и т.п.), сельскохозяйственные ярмарки.

Заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе, и на автозаправочных станциях остаются закрытыми для посещения.

По словам городского головы, также в столице останутся закрытыми детские площадки, прибрежные зоны отдыха, которые также разрешил открыть Кабмин.

Мэр города отметил, что наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе послаблений в нынешнем ограниченном режиме.

"Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов касаться электротранспорта – троллейбусов и трамваев", – добавил Кличко.

Городской голова отметил, что бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы.

"Метро, ​​как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", – отметил Кличко.

В то же время, по словам мэра, с 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных мер.

"Мы планируем открыть в Киеве: непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м); парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более 1 клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы: группами ограниченным количеством лиц; временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие). Смогут работать и адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы. А также – автокинотеатры, музеи под открытым небом и библиотеки – пока только на выдачу книг, без работы читальных залов", – уточнил Кличко.

По словам мэра, также начнут работать летние площадки кафе и ресторанов, оформление разрешений на которые местные власти планируют значительно упростить.

Как сообщалось, накануне Кабмин обнародовал постановление №343 от 4 мая, которым карантинные ограничения ослаблены с 12 мая.

В том числе разрешена работа магазинов и учреждений бытового обслуживания населения, в том числе в торгово-развлекательных центрах, а также детских площадок и прибрежных зон отдыха.