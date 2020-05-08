"Интертелеком" нашел деньги на 4G-лицензию

Оператор CDMA-связи компания "Интертелеком" готовится выплатить средства за получение 4G-лицензии в июне 2020 года.

Об этом заявил заместитель генерального директора "Интертелекома" Алексей Хахлюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечают в компании, введение карантинных мероприятий, связанных с пандемией COVID-19, помешало инвесторам оператора приехать в Украину и выполнить необходимые процедуры для утверждения необходимых объемов финансирования. В то же время Торгово-промышленная палата Украины официально признала эти обстоятельства как форс-мажор, о чем свидетельствует соответствующий сертификат, полученный компанией 31 марта.

"Все это время "Интертелеком" вел переговоры с внешними инвесторами о получении дополнительного финансирования, которое позволило бы компании выполнить все обязательства перед государством и начать предоставлять населению услуги мобильной связи и доступа к интернету посредством 4G. Результаты длительных переговоров были оформлены соответствующим договором финансирования, который уже зарегистрирован в Нацбанке и указывают на возможность полной уплаты средств за 4G-лицензию июне", - заявил Хахлюк.

По его словам, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, подтвердила, что после внесения "Интертелекомом" оплаты за выдачу LTE лицензий в полном объеме осуществит выдачу оператору LTE лицензий на ранее согласованных условиях.

Это позволит "Интертелекому" начать переход с устаревшей и уже неперспективной технологии CDMA на современную радиотехнологию 4G одновременно с развертыванием в диапазоне 900 МГц сетей трех крупных операторов мобильной связи, действие лицензий которых начинается с 1 июля текущего года.

Хахлюк также отметил, что "Интертелеком" добровольно отказался от частот 9,10,11,14,15 CDMA-каналов в соответствии с рекомендациями НКРСИ от 28 мая 2020 для обеспечения реализации прав "Большой тройки" мобильных операторов на пользование радиочастотным ресурсом Украины в соответствии с полученными лицензиями.

В "Интертелекоме" также обеспокоены тем, что вопрос высвобождения РЧР в полосе 791-801 МГц (используется цифровым эфирным телевидением DVB-T2 и спецпользователями) до сих пор не решен, что делает невозможным эффективное использование этого РЧР "Интертелекомом".

"И здесь нам очень необходима поддержка государства для скорейшего высвобождения этого ресурса для запуска LTE "Интертелекомом". Мы уже связались с Офисом президента по этому вопросу", - отметил Хахлюк.

Он также заявил, что оператор добросовестно выполняет все свои обязательства относительно проведения рефарминга радиочастот.

"Первый этап рефарминга был завершен вовремя. По состоянию на 7 мая работы по рефармингу во включенных во второй этап областях выполнены на 43%. Мы планируем полностью завершить второй этап рефарминга до 20 мая. Все последующие этапы плана по рефармингу РЧР Украины "Интертелеком" будет выполнять в соответствии с предварительно согласованным Сторонами графиком", - подчеркнул Хахлюк.

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Как сообщалось, 1 апреля НКРСИ решила отозвать лицензию "Интертелекома" на 4G-связь из-за отсутствия оплаты, после чего оператор обратился в суд с просьбой признать указанное решение комиссии незаконным. Впоследствии, Окружной административный суд Киева принял решение отказать в удовлетворении ходатайства НКРСИ об отмене мер обеспечения иска "Интертелекома", оставив в силе решение суда от 6 апреля о приостановлении действия решений НКРСИ об аннулировании лицензий оператора.

Незадолго до этого "Интертелеком" вновь обратился к НКРСИ с просьбой предоставить ему отсрочку до 1 июля 2020 года по оплате лицензий на 4G-связь.

Ранее "Интертелеком" оплатил менее 1% за 4G-лицензию (внес всего 1 млн грн из необходимых 194,6 млн грн, которые компания должна была изначально оплатить до 10 марта) и обратился к НКРСИ с просьбой предоставить 22 дня отсрочки по проведению оплаты.

Согласно ранее утвержденным Кабинетом министров изменениям в План использования радиочастотного ресурса Украины (РЧР), начало действия новых лицензий на 4G для операторов было назначено на 1 июля 2020 года. Исключением являлся "Интертелеком", чья лицензия LTE должна стартовать с 1 апреля 2020 года, что обусловлено объективной потребностью освободить верхние каналы диапазона 800 МГц от оборудования CDMA и обеспечить безболезненную миграцию абонентов на LTE в другие частотные каналы.

ООО "Интертелеком" - национальный оператор мобильной связи, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи по технологии CDMA, а также безлимитный 3G интернет на скорости до 14,7 Мбит/с. Активная абонбаза оператора составляет около 600 тыс. пользователей, большинство из которых проживают в сельской местности.

Компания создана в 2001 году, 3G сеть оператора охватывает все областные центры и более 14 тыс. населенных пунктов, в которых проживает более 85% населения Украины. Также покрытием "Интертелекома" обеспечены все основные автомобильные и железнодорожные пути сообщения.