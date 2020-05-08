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"Гарантированный покупатель" привлечет кредиты для выплат "зеленого тарифа"

Государственные "Ощадбанк" и "Укргазбанк" готовы предоставить кредит ГП "Гарантированный покупатель" в размере 2 млрд грн и 1,4 млрд грн под государственные гарантии.

Об этом сообщила первый заместитель директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Наталья Канарская в ходе совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы провели встречу с "Ощадбанком" и "Укргазбанком", и они выразили готовность предоставить нам кредиты под государственные гарантии. "Ощадбанк" – 2 млрд грн, "Укргазбанк" – 1,4 млрд грн", – сказала замдиректора.

По словам Канарской, "Гарантированный покупатель" в соответствии с протоколом заседания Антикризисного энергетического штаба, обратился, кроме указанных банков, к ЕБРР, Мировому банку, Европейскому инвестиционному банку, а также к Немецкому банку развития с вопросом о предоставлении кредитов и сейчас ожидает ответа от них.

По озвученным на совещании и.о. министра энергетики Ольгой Буславец данным, задолженность "Гарантированного покупателя" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 9 млрд грн, в то же время НЭК "Укрэнерго" задолжало госпредприятию для выплат по "зеленому тарифу" 13 млрд грн.

По словам Канарской, кроме нерешенного вопроса с задолженностью "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", его проблемы усугубляет ситуация на рынке "на сутки вперед" (РСВ), которая, по ее словам, не позволяет предприятию зарабатывать дополнительные средства для улучшения финансовой ситуации и расчетов по долгам.

При этом она отметила целесообразность продлить снятие ограничений для "Гарантированного покупателя" по формированию заявок на продажу электроэнергии из ВИЭ после карантина, а также дать возможность предприятию работать по двусторонним договорам.

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Как сообщалось, единственный покупатель "зеленой" электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель" оценивает долг перед производителями из возобновляемых источников (ВИЭ) в более 12 млрд грн.

"Гарантированный покупатель" также должен 4,8 млрд грн "Энергоатому" и 166 млн грн – "Укргидроэнерго". При этом долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", по его словам, превысил 17,1 млрд грн.

Автор: 

кредит (3337) альтернативна енергетика (704) Зелений тариф (334) Електрика (1240) Гарантований покупець (140)


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"Гарантированный покупатель"-это гос.предприятие,которое подставили мошенники -паразиты АО,ООО и пр "Рога с копытами",внедренные незаконным антиконституционным путем принятием в 2018г "диверсионно-розничных" дебильных законов,-мин замедленного действия под отлично функционирующую отрасль,созданную умными людьми в свое время.Энергетика- основа экономики ,единственная отрасль куда не дотянулись потные,подлые ручонки опилкоголовых "реформаторов".Дотянулись в 2018г. И что? Мало того что гос.регулирование заменили "частно-эффективные" дебилы АО,ООО ,оттянувшие на себя миллиардные суммы,ранее пополнявшие бюджет,так еще посадили на шею атомщикам "альтернативно-зеленый" геморрой,дали ему украденные у энергетиков 30 млрд.грн на "харчевание",а сейчас государство еще должно думать каким образом привлекать "инвесторов"(хитрозадых грабителей),чтобы содержать на шее уже не 2х (АО,ООО ,"зелено-альтернативных) а 3х паразитов (+ "Инвесторов"),тех же паразитов,которые на ворованные ранее у отрасли деньги "отмывают" их по придуманной схеме. Зачем гос.банкам под гос.гарантии кормить свору паразитических трутней-негодяев,кровососов ? Пусть содержат те,кто разрабатывал и принимал "розничный " закон 2018г,создавший проблемы в энергетике и фактически уничтоживший курицу,несущую золотые яйца.Почему Конституционный суд до сих пор не отменил эти дебильно-разрушительные законы а куча "антикоррупционных органов не подсчитали нанесенный им колоссальный ущерб экономике и не предъявили иски виновным? Почему при "рыночной" экономике цена "зеленой" энергии в 10 раз выше традиционной а НКРЕКП поддерживает грабителей-диверсантов своими "постановлениями",идущими вразрез всем рыночным законам? Как-то надо это разгребать,но за счет тех кто эти проблемы создал,а не не государственном горбу.Всем добра.
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08.05.2020 14:52 Відповісти
Замечательная идея - загнать отрасль в еще большие долги.... Бросайте фигней заниматься! Зовите Тимошенко! Пусть начинает разгребать то что наворотили талантливые менеджеры...
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08.05.2020 15:07 Відповісти
Насколько я помню, Ощадбанк ето государственный банк, который обворовывает население и собирает дань с народа. А гарантированный покупатель ето походу сам народ которого заставляют покупать золотую енергию у Ахметова. Тоесть Ахметов ничем не рискуя и не вкладывая ни копейки со своих денег получает одни прибыли, а рабы платят еще больше налогов со своих же налогов и стают еще беднее? В етом суть вашей бандитской власти?
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08.05.2020 15:10 Відповісти
Вы твари там вообще оборзели от безнаказанности. Государство будет давать льготные кредиты Ахметову для постройки новых ветряных мельниц чтобы еще больше собирать денег с населения?
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08.05.2020 15:12 Відповісти
...Металлургические заводы крупнейшей сталелитейной компании мира ArcelorMittal платят в Европе за электроэнергию в два-три раза дешевле, чем входящий в холдинг меткомбинат ArcelorMittal Кривой Рог. Об этом https://oligarh.media/ "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения https://nv.ua/biz/markets/pretenzii-k-ahmetovu-arcelormittal-zayavil-chto-v-ukraine-zavyshena-cena-na-***************-novosti-ukrainy-50086905.html "НВ-Бизнес" со ссылкой на ArcelorMittal.«Украинский рынок электроэнергии находится вне мирового тренда, и с конца апреля мы наблюдаем даже рост на РСВ (рынок на сутки вперед). Такая ситуация ставит отечественную металлургию в неконкурентное положение на мировом рынке по сравнению с другими сталепроизводителями», - заявил начальника управления закупки сырья и энергоресурсов администрации по снабжению АМКР Олег Айко.В АМКР считают, что цена на электроэнергию в Украине завышена и не отражает мировой тренд снижения цен на сырье и энергоресурсы.По компании считают, что существенные затраты на э/э негативно сказываются на себестоимости продукции, что становится критическим фактором для украинской металлургической отрасли, работа которой сейчас существенно осложнена из-за падения цен на металлопрокат и снижения количества продаж в условиях пандемии.Компания указывает, что в настоящее время рынок мировой металлургии переживает крайне тяжелый период, что связано как с существенным падением цен на металлопродукцию, так и с ограничениями, с которыми столкнулся бизнес в связи с распространением COVID-19.Айко указал, что у ArcelorMittal как международной корпорации есть возможность проанализировать цены на основное сырье и энергоресурсы в разных странах мира. По его словам, ежемесячно АМКР потребляет от 300 до 340 млн кВт*ч в зависимости от объемов производства и графиков загрузки основных агрегатов.ArcelorMittal призывает правительство Украины урегулировать ситуацию, связанную, по ее мнению, с нерыночными подходами к ценообразованию электроэнергии.«Это уже нанесло урон промышленности и ставит под угрозу планы по выходу из кризиса, а также может спровоцировать дальнейшее сокращение промышленного производства в ArcelorMittal Кривой Рог», - заявил топ-менеджер.Согласно данным Оператора рынка, в апреле средневзвешенная цена на РСВ в Украине составила 1265,04 грн/МВт*ч, что на 9,1% ниже, чем в марте. На внутрисуточном рынке (ВСР) средневзвешенная цена электроэнергии в апреле снизилась на 9,7% - до 1228,62 грн/МВт*ч. По итогам первых пяти дней мая средневзвешенные цены на РСВ и ВСР составили соответственно 1283,99 грн/МВт*ч и 1165,13 грн/МВт*ч.
Крупнейшим частным производителем электроэнергии в Украине является холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Он контролирует 75% тепловой генерации в Украине.Кроме того, ДТЭК принадлежит и значительная часть «зеленой генерации» э/э. По данным НКРЭКУ, на украинском рынке сложился дисбаланс между производствомhttps://nv.ua/biz/markets/zelenaya-energetika-skolko-deneg-nuzhno-zaplatit-solnechnym-i-vetrovym-elektrostanciyam-novosti-ukrainy-50086443.html https://nv.ua/biz/markets/zelenaya-energetika-skolko-deneg-nuzhno-zaplatit-solnechnym-i-vetrovym-elektrostanciyam-novosti-ukrainy-50086443.html " зеленой энергии" и ее долей в общем балансе.Также как сообщали СМИ, нынешняя и.о. министра энергетики Ольга Буславец, которую считают креатурой Рината Ахметова, намерена ограничить производство э/э на атомных электростанциях, что повлечет повышенный спрос на тепловую генерацию ДТЭК. В Министерстве энергетики, впрочем, выведение в простой блоков АЭС объясняют плановыми ремонтами и техническими работами.Стоит отметить, что Ринат Ахметов как совладелец группы компаний Метинвест является конкурентом ArcelorMittal на метулларгическом рынке.Меткомбинат ArcelorMittal Кривой Рог - крупнейший производитель стального проката в Украине. Входит в группу компаний ArcelorMittal, крупнейшим акционером которой является Лакшми Миттал....
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08.05.2020 15:25 Відповісти

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