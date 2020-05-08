"Гарантированный покупатель" привлечет кредиты для выплат "зеленого тарифа"

Государственные "Ощадбанк" и "Укргазбанк" готовы предоставить кредит ГП "Гарантированный покупатель" в размере 2 млрд грн и 1,4 млрд грн под государственные гарантии.

Об этом сообщила первый заместитель директора госпредприятия "Гарантированный покупатель" Наталья Канарская в ходе совещания в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы провели встречу с "Ощадбанком" и "Укргазбанком", и они выразили готовность предоставить нам кредиты под государственные гарантии. "Ощадбанк" – 2 млрд грн, "Укргазбанк" – 1,4 млрд грн", – сказала замдиректора.

По словам Канарской, "Гарантированный покупатель" в соответствии с протоколом заседания Антикризисного энергетического штаба, обратился, кроме указанных банков, к ЕБРР, Мировому банку, Европейскому инвестиционному банку, а также к Немецкому банку развития с вопросом о предоставлении кредитов и сейчас ожидает ответа от них.

По озвученным на совещании и.о. министра энергетики Ольгой Буславец данным, задолженность "Гарантированного покупателя" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 9 млрд грн, в то же время НЭК "Укрэнерго" задолжало госпредприятию для выплат по "зеленому тарифу" 13 млрд грн.

По словам Канарской, кроме нерешенного вопроса с задолженностью "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", его проблемы усугубляет ситуация на рынке "на сутки вперед" (РСВ), которая, по ее словам, не позволяет предприятию зарабатывать дополнительные средства для улучшения финансовой ситуации и расчетов по долгам.

При этом она отметила целесообразность продлить снятие ограничений для "Гарантированного покупателя" по формированию заявок на продажу электроэнергии из ВИЭ после карантина, а также дать возможность предприятию работать по двусторонним договорам.

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Как сообщалось, единственный покупатель "зеленой" электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель" оценивает долг перед производителями из возобновляемых источников (ВИЭ) в более 12 млрд грн.

"Гарантированный покупатель" также должен 4,8 млрд грн "Энергоатому" и 166 млн грн – "Укргидроэнерго". При этом долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", по его словам, превысил 17,1 млрд грн.