Банки возобновляют работу закрытых из-за карантина отделений (обновлено)

Украинские банки возобновляют работу закрытых на период карантина отделений с сохранением санитарного контроля и противоэпидемических мероприятий.

В частности, ПУМБ восстановил работу 13 отделений, а с 12 мая планирует открыть остальные 20 и все точки экспресс-кредитования, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, 12 мая заработают 23 приостановивших ранее работу отделения "ТАСкомбанка". Согласно сообщению, открытые отделения будут работать по будням с 9:30 до 18:00 (касса до 17:30).

При этом во всех отделениях сохранится санитарный контроль, в частности дезинсекция и проветривание помещений, а также разрешение на вход только в масках и респираторах.

"Укрэксимбанк" с 12 мая также возобновит работу всех закрытых на период карантина отделений с сохранением перерывов на дезинсекцию и требованием придерживаться масочного режима.

Банк "Креди Агриколь" с 12 мая планирует восстановить работу 14 отделений с графиком работы с 9:00 до 17:00 и перерывом на санитарный час.

С 12 мая "Правэкс банк" переведет отделения на пятидневный режим работы по графику с 10:00 до 17:00 с перерывом на санчас, а "Райффайзен Банк Аваль" вернет на пятидневный режим работы все районные отделения с сохранением сокращенного графика (с 9:00 до 15:00), санчасом и обязательной предварительной записью.

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"Кредобанк" восстановил работу двух отделений во Львове, которые будут работать по сокращенному графику с 10:00 до 16:30.

Банк "Пивденный" открыл два обновленных отделения в Харькове и Запорожье с часами работы с 9:30 до 17:00.

Банк "Кредит Днепр" открыл четыре отделения из 21 закрытых и ввел в них общий график работы отделений (с 10:00 до 17:00, кассы – с 10:00 до 16:00). Работа информационно-консультационных центров (ИКЦ) по-прежнему приостановлена.

Как сообщалось, по данным НБУ, в марте в связи с ограничительными мерами из-за карантина банки приостановили работу около 25% отделений.

Оставшиеся отделения сократили время работы, ввели санитарные часы, масочные режимы и требование ждать своей очереди на улице.