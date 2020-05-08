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Минфин объявил повторный конкурс на должность главы "Ощадбанка"

Минфин объявил повторный конкурс на должность главы

Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" принял решение объявить новый конкурсный отбор кандидата на должность председателя правления банка.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, проведение объявленного ранее конкурса прекращено "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами", передает БизнесЦензор.

Кандидаты, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны предоставить пакет документов компании по подбору персонала Pedersen&Partners до конца рабочего дня 22 мая, собеседования с отобранными претендентами запланированы до 22 июня.

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Как сообщалось, государственный "Ощадбанк" 5 марта объявил о проведении конкурса на должность председателя правления банка.

К 17 апреля рекрутинговая компания Pedersen&Partners сформировала лонг-лист кандидатов на должность председателя правления "Ощадбанка" из 7 претнедентов.

Напомним, в начале августа 2019 года наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребует их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями.

Автор: 

конкурс (424) Мінфін (2925) Ощадбанк (673) Пишний Андрій (122)


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