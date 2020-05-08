Минфин объявил повторный конкурс на должность главы "Ощадбанка"

Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" принял решение объявить новый конкурсный отбор кандидата на должность председателя правления банка.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, проведение объявленного ранее конкурса прекращено "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами", передает БизнесЦензор.

Кандидаты, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны предоставить пакет документов компании по подбору персонала Pedersen&Partners до конца рабочего дня 22 мая, собеседования с отобранными претендентами запланированы до 22 июня.

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Как сообщалось, государственный "Ощадбанк" 5 марта объявил о проведении конкурса на должность председателя правления банка.

К 17 апреля рекрутинговая компания Pedersen&Partners сформировала лонг-лист кандидатов на должность председателя правления "Ощадбанка" из 7 претнедентов.

Напомним, в начале августа 2019 года наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребует их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями.