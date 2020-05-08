Власти Бразилии решили включить "печатный станок" для преодоления кризиса

Национальный Конгресс Бразилии одобрил поправку к конституции, которая позволит Центробанку страны начать программу количественного смягчения (QE) в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как пишет Financial Times, эта программа QE может стать крупнейшей для государств emerging markets, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

До этого бразильскому центробанку было законодательно запрещено использовать так называемое монетарное финансирование. Фактически это означало запрет на покупку Центробанком бразильских гособлигаций в ходе аукционов по их размещению.

При этом центробанку разрешалось приобретать госбумаги на вторичном рынке, чтобы контролировать денежную массу.

Теперь бразильский ЦБ получает кризисные полномочия на выкуп широкого круга частных и государственных активов, включая государственные и корпоративные облигации.

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В ЦБ рассчитывают, что новые полномочия дадут ему достаточный финансовый потенциал, чтобы предотвратить затяжную рецессию в стране.

В то же время ряд экспертов с осторожностью оценивают новые полномочия ЦБ, отмечая слабость бразильской нацвалюты и бюджетной позиции, а также политическую зависимость Центробанка от правительства.

Президент бразильского ЦБ Роберто Кампос Нето оценивает объем финансовых активов частного сектора, которые потенциально может приобрести Центробанк, почти в 1 трлн бразильских реалов ($171 млрд).