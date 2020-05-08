Разумков созвал заседание Рады для рассмотрения "антиКоломойского" закона

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва на 10 часов 12 мая.

Как сообщает пресс-служба парламента, решение принято по требованию 158 народных депутатов, передает БизнесЦензор.

В повестке дня заседания указано рассмотрение 26 вопросов, в том числе одним из первых Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №2571-д (так называемый, "антиКоломойский" закон).

Кроме того, депутаты планируют внести изменения в регламент для оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, а также изменить порядок назначения и увольнения членов Кабинета министров.

Депутаты также планируют заслушать членов Кабмина в рамках "Часа вопросов к правительству", а также доклад председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

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Как сообщалось, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады завершил подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", №2571-д.

Среди прочего, его принятие должно сделать невозможным возвращение национализированного "Приватбанка" бывшим владельцам по решению украинских судов. Закон также является последним требованием МВФ для предоставления финансирования Украине.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон