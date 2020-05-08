Разумков созвал заседание Рады для рассмотрения "антиКоломойского" закона
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва на 10 часов 12 мая.
Как сообщает пресс-служба парламента, решение принято по требованию 158 народных депутатов, передает БизнесЦензор.
В повестке дня заседания указано рассмотрение 26 вопросов, в том числе одним из первых Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №2571-д (так называемый, "антиКоломойский" закон).
Кроме того, депутаты планируют внести изменения в регламент для оптимизации процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, а также изменить порядок назначения и увольнения членов Кабинета министров.
Депутаты также планируют заслушать членов Кабмина в рамках "Часа вопросов к правительству", а также доклад председателя Национального банка Украины Якова Смолия.
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Как сообщалось, Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады завершил подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", №2571-д.
Среди прочего, его принятие должно сделать невозможным возвращение национализированного "Приватбанка" бывшим владельцам по решению украинских судов. Закон также является последним требованием МВФ для предоставления финансирования Украине.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон
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Воровство.
ИХ сват ПЛАГИАТ на Приват.
ВРЕМЯ поставило мат, а подлость набат.
Я последний хранитель, а догмы возврат.
Я С УЛЫБКОЙ ПРИШЕЛ, а хитрость Виват
Я С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ, а сват ПЛАГИАТ на Приват.
Пахабства системы и подлости развала удар,
Вследствие ИХ судьбы дерьма кавитации,
В черепной коробке и душенке дешевой прогар,
А коррозия Привата в виде гравитации.
Ошибки в книге бытия колдовства и шестерки в заклании,
Пудрят мозги благости, читая Богу нотации,
Ученики зла декламации - их совесть в прострации,
А воздаяние ИМ всем - кармы облик и жизни репутации.
Всегда так было - в правде МОЯ вся Сила
А у НИХ в семействе все слишком гнило.
Я СТОЮ НА ВЕСАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
И ЖЕЛЧЬЮ ПЛЮЮ НА МОГИЛЫ СУДЬБЫ
ВРЕМЯ поставило мат - ИХ подлость набат
Я последний хранитель - ИХ догмы возврат.
Я С УЛЫБКОЙ ПРИШЕЛ - ИХ хитрость Виват
Я ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ - их сват ПЛАГИАТ на Приват