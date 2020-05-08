СБУ заподозрила сотрудников Фискальной службы в "крышевании" нелегальной табачной фабрики

Служба безопасности Украины разоблачила злоупотребления заместителя руководителя подразделения Главного управления ДФС в Днепропетровской области и его подчиненного в сокрытии налоговых нарушений на табачной фабрике в Желтых Водах.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, во время проведения проверки табачной фабрики чиновники внесли в отчетную документацию заведомо ложные сведения об отсутствии нарушений налогового законодательства.

"Таким образом, должностные лица за вознаграждение, "скрыли" неуплату предприятием акцизного сбора на производство сигарет в 2018 году. Из-за фальсификации отчетных сведений государственный бюджет недополучил более 400 тысяч гривен", – сказано в сообщении.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

"Продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов правонарушений и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности", – сообщают в СБУ.

Как сообщалось, в конце апреля Служба безопасности Украины объявила о прекращении противоправной деятельности преступной группы, которая организовала незаконное изготовление табачной продукции в Днепропетровской области.

В ходе обыска на фабрике правоохранители обнаружили более 12 000 коробов с почти 6 миллионами пачек с контрафактными сигаретами под видом известных мировых брендов на общую сумму 97,2 млн грн.

В СБУ не уточнили место проведения обысков, однако на оперативном видео пресс-службы СБУ видны упаковки для сигарет с надписью Pull. Сигареты с таким названием выпускает ООО "Юнайтед табака" (Желтые Воды, Днепропетровская обл.).

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Ранее журналисты установили, что табачная фабрика "Юнайтед табако", которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками.

Фабрика открылась при содействии на то время народного депутата от "Народного фронта" Олега Крышина. Также причастен к управлению предприятием Николай Журило, близкий к "Народному фронту".

Кроме того, выяснилось, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.

В сентябре 2018 года управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области открыло уголовное производство по факту приобретения должностными лицами ООО "Юнайтед табако" поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции.

Однако в январе 2019 года прокуратурой Днепропетровской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики Национальной полиции в области провела обыски на фабрике в городе Желтые Воды, заявил о разоблачении подпольного производства табака с поддельными марками акцизного налога европейского образца.

Уже в ноябре 2019 года СБУ провела обыски как на фабрике в Желтых Водах, так и в офисах налоговой и фискальной служб Днепропетровской области. В СБУ заявили, что налоговики вступили в сговор с производителями нелегальных сигарет и "прикрывали" противозаконный бизнес. Во время обысков на месте производства и хранения "левой" продукции правоохранители изъяли 35 тонн табака.

В январе 2020 года Прокуратура Полтавской области объявила о ликвидации незаконного производства сигарет на оборудовании табачной фабрики в Желтых водах. Во время обысков в местах изготовления и хранения продукции было изъято более 150 тонн сырья, почти 40 тыс. пачек табачных изделий общей стоимостью более 200 млн грн.