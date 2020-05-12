Финляндии нужно 15 тысяч украинских работников на август, – Пристайко

Вице-премьер по евроинтеграции Украины Вадим Пристайко рассказал, что только Финляндия нуждается в приблизительно 15 тысячах украинских сезонных работников в этом году.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Пристайко отметил, что каждая страна ЕС имеет свою потребность в работниках из Украины. "Мы представляем, о каких цифрах идет. Это от сотен до десятков тысяч человек", - сказал он.

В этом году только Финляндия потребует от 12-15 тысяч украинских заробитчан преимущественно для сельскохозяйственных работ, которые продлятся в этой стране до августа. "Если говорить о Финляндии от 12 до 15 тысяч за весь этот период до августа", - сказал Пристайко.

"В Австрии планируется 802 человека точно", - добавил он. В то же время относительно других стран Евросоюза данных нет, подчеркнул чиновник: "Некоторые страны не имеют такой точной цифры".

"О Германии, то сложно сказать из-за ее федеративного устройства. Каждая федеральная земля приглашает по-своему. В Чехии наши сотрудники - самая этническая группа, которая там находится", - сказал Пристайко.

Пристайко отметил, что уже улетели рейсы с сезонными работниками "на Лондон, на Хельсинки и в ФРГ". Он добавил, что подобные договоренности ведутся и с другими странами: "Мы говорили не только со странами ЕС. Например, есть договоренность о определенном количестве рабочих в Израиль".

Пристайко заверил, что украинское правительство не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями. Этот вопрос "зависит, в первую очередь, от работодателей в тех странах", где работают украинцы, убеждает член Кабмина.

"Правительство Украины не ограничивает (процесс трудоустройства). Мы лишь стараемся придать этому движению какую-то координацию", - отметил Пристайко.

Он также уверен, что украинское правительство никак не проверяет тех, кто собирается ехать работать за границу. "Мы не проверяем контрактов, не помогаем или не мешаем эти контракты заключать. Не спрашивай, чем собираются заниматься люди, не выясняйте, сколько им платят", - заявил Пристайко.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров будет вести переговоры с европейскими странами, которые выразят желание пригласить украинских рабочих на сезонные работы, отметив, что правительство также хочет контролировать условия трудоустроства мигрантов.

Тем временем власти запретили вылет рейса, который был организован для доставки в Великобританию украинцев, которые имеют долгосрочные контракты на работу. После скандала рейс таки вылетел с 9-часовой задержкой.

Ранее в Финляндии заявили, что могут отказаться от планов нанять сезонных рабочих из Украины из-за опасений, что украинские власти не позволят им прилететь.