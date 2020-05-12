Карантин продлят после 22 мая, – Шмыгаль

Большинство карантинных ограничений будет продлено после 22 мая.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире одного из телеканалов утром во вторник, 12 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сегодня мы говорим о том, что официально карантин в стране действует до 22 мая. Но это не конечная дата, он будет продлен", – сказал премьер.

По словам главы правительства, для того, чтобы избежать вспышек, выход из карантина был разбит на пять этапов.

"Вчера мы начали первый этап, когда сняли часть ограничений. Следующий этап будет введен тогда, когда количество заболевших будет уменьшаться в течение определенного периода", – отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, речь не идет о том, что надо будет снова вводить в стране полный локдаун.

"Мы говорим об адаптивном карантине. Если будут локальные заболевания в том или ином городе – мы вводим карантин локально там, где возникают вспышки. Так будет жить весь мир, пока не найдет вакцину", – сказал Шмыгаль.

Премьер также напомнил, что восстановление движения общественного транспорта – метро и междугородного – состоится на третьем этапе выхода из карантина. Однако когда это произойдет, зависит от динамики заболеваемости.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Кабмин обнародовал постановление №343, которым карантинные ограничения ослаблены с 12 мая, однако срок действия карантина продлен до 22 мая.

Среди прочего, разрешено открыть летние площадки кафе и ресторанов, магазины и учреждения бытового обслуживания, в том числе в торгово-развлекательных центрах, а также парки, детские площадки и прибрежные зоны отдыха.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко отказался открыть магазины в крупных ТРЦ, а городской голова Львова Андрей Садовый отложил возобновление работы парикмахерских, салонов красоты и магазинов одежды.