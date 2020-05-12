Кличко пригрозил ужесточить карантинные ограничения в Киеве при росте количества больных

С 12 мая в Киеве начали вводить первый этап ослабления ограничительных карантинных мер, однако они могут быть ужесточены в случае увеличения количества инфицированных коронавирусом жителей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Городской голова отметил, что послабления в городе будут вводить постепенно.

"Чтобы понимать, где у нас основные риски и где могут быть вспышки заболевания. Первый этап – это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не пугаю. Но, если за неделю у нас ситуация резко ухудшится, – другого выхода, как вернуться к ограничениям у нас не будет. Так, некоторые, конечно, могут игнорировать все. И те, кто сейчас пренебрегает правилами и говорит о мировом заговоре, совсем по-другому будут вести себя в инфекционных отделениях! И тоже предъявлять претензии. Уже о том, что им не оказали помощь", – подчеркнул Кличко.

Городской голова напомнил, что в Киеве разрешили работу магазинов площадью до 300 кв. м, летних площадок кафе, открылось 27 продовольственных рынков.

"Я хочу подчеркнуть, что для работы всех предприятий прописан четкий регламент и правила безопасности. Соблюдать которые должны все без исключения", – сказал Кличко.

Мэр отметил, что многие киевляне сами себе сняли ограничения. И продолжали ходить в парки и на детские площадки, компаниями на пикники, не соблюдали элементарные правила безопасности.

"Сейчас, просидев столько времени на карантине, взять и свести на нет все усилия – мягко говоря, глупо", – отметил мэр столицы.

По данным КГГА, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 59 человек. В частности, среди инфицированных – 14 медиков.

В целом, в стационарах городских больниц находятся 218 больных коронавирусной болезнью и 99 человек с подозрением на это заболевание. 56 пациентов – в тяжелом состоянии. Семеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Кабмин обнародовал постановление №343, которым карантинные ограничения ослаблены с 12 мая, однако срок действия карантина продлен до 22 мая.

Среди прочего, разрешено открыть летние площадки кафе и ресторанов, магазины и учреждения бытового обслуживания, в том числе в торгово-развлекательных центрах, а также парки, детские площадки и прибрежные зоны отдыха.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко отказался открыть магазины в крупных ТРЦ, а городской голова Львова Андрей Садовый отложил возобновление работы парикмахерских, салонов красоты и магазинов одежды.