В украинских ТРЦ открылось 90% магазинов, – УСТЦ

В Украине с 11 мая начали работу магазины в торговых центрах (ТЦ/ТРЦ), за исключением Киева, Львова и Черновицкой области, в первый день после карантина открылось около 90% арендаторов, которым разрешено работать (кроме развлекательных и общественного питания).

Об этом сообщил глава отраслевого объединения Украинский совет торговых центров (УСТЦ), операционный директор "Будхаус Групп" Максим Гаврюшин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 11 мая все магазины в ТЦ в Украине могут работать во всех городах, кроме Киева, Львова и Черновицкой области. Во Львове в ТЦ разрешена работа магазинов, не торгующих одеждой и обувью. Посещаемость 11 мая была ожидаемо низкой. Как и предполагалось ранее падение траффика в разных объектах может доходить до 25-50%. Такие показатели уже продемонстрировали ТЦ в странах, где они открылись ранее", – сообщил Гаврюшин.

По данным отраслевого объединения, в украинских ТЦ открылось около 90% магазинов, которым разрешено работать (кроме развлекательных и общественного питания).

По его словам, в ТЦ группы "Будхаус" падение посещаемости по сравнению с 2019 годом составило 25%.

"В ТЦ Forum Lviv посещаемость практически остается на уровне, который был до 11 мая. Об оборотах магазинов в наших ТЦ в первый день говорить пока рано, но некоторые арендаторы отмечают высокую конверсию и средний чек выше, чем обычно", – добавил Гаврюшин.

Как сообщалось, объединение Украинский совет торговых центров (УСТЦ), собственники ТРЦ за два месяца карантина потеряли около 7 млрд грн арендных поступлений, а их арендаторы – более 50 млрд грн товарооборота.