Совместное предприятие Ахметова и Коломойского выплатит 150 миллионов дивидендов

Акционеры ПАО "Промышленно-производственное объединение "Кривбассвзрывпром" направили на выплату себе дивидендов 150,34 млн грн из чистой прибыли за 2013-2017 годы.

Согласно опубликованной 8 мая информации компании в системе НКЦБФР, такое решение было принято по итогам внеочередного общего собрания акционеров 27 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении уточняется, что наблюдательный совет компании 7 мая принял решение об установлении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядок и срок их выплаты.

Так, датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 25 мая. Сроки выплаты дивидендов по итогам работы общества в 2013, 2014, 2015, 2016, и 2017 годах – с 25 мая по 27 сентября 2020 года. Выплата дивидендов осуществляется непосредственно акционерам.

Как сообщалось, инициатором проведения собрания являлась компания Quarex Limited, владеющая более 10% акций компании.

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По данным на конец 2019 года собственниками ПАО ППО "Кривбассвзрывпром"были кипрские компании Quartex Limited (46,58%) и Quartex LTD (46,58%), а конечными бенефициарами в госреестре указаны Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Как указано на сайте предприятия, ПАО "ППП "Кривбассвзрывпром" основано в 1969 году и является одним из крупнейших предприятий по ведению специальных взрывных работ.

В технологическую цепочку производственного процесса ПАО "ППП "Кривбассвзрывпром" входит: хранение, переработка, изготовление взрывчатых веществ с использованием смесительно-зарядных машин нового поколения, транспортировка и непосредственное производство массовых взрывов скважинных зарядов.