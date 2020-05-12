За помощью по частичной безработице обратились 7 тысяч предприятий, – Минэкономики

Программы помощи малому и среднему бизнесу по частичной безработице начала работать 4 мая, за первую неделю количество поданных пакетов документов на получение финансовой помощи уже составило 6873.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

По данным министерства, на сегодня уже принято 1715 положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25 777 работников. В стадии рассмотрения – 3339 пакетов документов и прием заявок активно продолжается.

"Только за первую неделю анонсирования программы по частичной безработице, за получением такой помощи обратились почти 7000 работодателей. С каждым днем ​​эта цифра увеличивается примерно на тысячу новых заявлений. Программа направлена ​​на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места. В общем, на эту программу направлено 4,7 млрд грн", – прокомментировал глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Для подачи документов и получения помощи по частичной безработице работодателям необходимо обращаться в центр занятости по месту уплаты единого взноса.

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Как сообщалось, Кабмин 22 апреля утвердил порядок выплаты помощи бизнесу по частичной безработице.

Постановлением определен размер помощи по частичной безработице за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной ставки, но не более размера минимальной зарплаты.

Такая помощь будет предоставляться на период карантина, а также в течение 30 дней после его завершения. За получением этой помощи малые и средние работодатели могут обращаться в центры занятости.

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Напомним, помощь по частичной безработице предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта.

Поддержка выплат работникам будет предоставляться при сохранении за ними рабочих мест. Размер пособия составит до 1 минимальной зарплаты.