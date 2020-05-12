Нацбанк спрогнозировал резкое падение прибыли банков в 2020 году

Национальный банк Украины прогнозирует резкое ухудшение финансового результата банковского сектора в 2020 году после высокой прибыльности на протяжении трех последних лет, преимущественно из-за снижения качества кредитов и отчислений на формирование резервов под них.

Согласно майскому обзору банковского сектора, Нацбанк вместе с тем полагает, что благодаря проведенной в прошлые годы работе по повышению финустойчивости банков большинство из них смогут пройти этот кризис без привлечения дополнительного капитала, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, регулятор предполагает, что до конца года условия работы банковского сектора существенно ухудшатся, в частности, карантинные ограничения и связанное с ними падение экономики временно сократят спрос на банковские услуги.

"Комиссионные доходы банков по сравнению с прошлогодними показателями, вероятно, снизятся. Спрос на инвестиционные кредиты упал и не восстановится до конца года. Зато спрос на кредиты на финансирование оборотного капитала будет оставаться постоянным и начнет расти на этапе восстановления экономики", – говорится в отчете.

Нацбанк подчеркнул, что для банков важно продолжить обеспечивать доступ к кредитным ресурсам качественным заемщикам, добавив, что ожидает сокращения стоимости кредитов, учитывая низкую инфляцию и снижение учетной ставки.

Согласно документу, прибыль банковской системы за март 2020 года составила всего 97 млн грн на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы, что в 43 раза ниже, чем за март 2019 года (4,21 млрд грн).

Вместе с тем прибыль банковского сектора в первом квартале этого года была на 24% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15,97 млрд грн, около 65% из которой сформировал государственный "Приватбанк".

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Нацбанк отметил, что количество убыточных банков за первый квартал 2020 года выросло с шести до 14, а их совокупный убыток составил 2,7 млрд грн. Уточняется, что восемь из них были операционно-убыточными, а остальные понесли убытки из-за формирования резервов под активные операции.

Согласно данным регулятора, гривневые средства корпораций в банках за квартал 2020 года сократились на 6,4% из-за их снижения в марте на 7,4%. Наибольший отток при этом наблюдался в частных банках – на 10,6% и в "Приватбанке" – на 12,5%.

"Такая динамика объясняется замедлением хозяйственной деятельности предприятий и переводом гривневых средств в валюту. Объем валютных средств субъектов хозяйствования вырос на 2,4% в долларовом эквиваленте за квартал", – отметил Нацбанк.

Наиболее высокие квартальные темпы прироста валютных корпоративных средств зафиксированы в иностранных (21,1%) и частных банках (19,9%), а падение объемов – в банках с госкапиталом, в частности из-за выплаты налогов и сборов "Нафтогаза" в бюджет.

Отмечается, что гривневые вклады населения за квартал выросли на 4,4%, в том числе в банках с частным капиталом – на 9,2%, тогда как доля валютных средств практически не изменилась.

"Динамика квартала была неравномерной: валютные вложения и срочные гривневые депозиты физических лиц росли до первой декады марта, затем начался их отток", – уточнил регулятор.