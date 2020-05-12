Дефицит внешней торговли товарами сократился в 3,5 раза, – Минэкономики

По итогам января-апреля 2020 года экспорт украинских товаров сократился на 1,5%, тогда как импорт упал на 9,5%, вследствие чего отрицательное сальдо внешней торговли товарами сократилось в 3,5 раза: до $599 млн с $2,1 млрд за аналогичный период прошлого года.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Металлургия является наиболее проблемной сферой. С начала года экспорт товаров 72 и 73 группы упал на $538,5 млн. Эта цифра больше, чем сумма, на которую сократился экспорт в целом. И эта же отрасль тянет вниз не только экспорт, а и промышленность", – отметил Качка.

Замминистра напомнил, что глобальный рынок металлургии начал падать еще после введения пошлин со стороны США, а сейчас спрос на металл падает из-за пандемии и остановки производств-потребителей.

Торговый представитель подчеркнул важность защиты рынков сбыта в таких условиях и если ЕС пока воздерживается от ограничения украинского экспорта, то Турция приняла решение с 21 апреля увеличить пошлины на металлургическую продукцию.

По словам замминистра, это не только ставит под сомнение возможность дальнейшего ведения переговоров о свободной торговле, но и может стать основой для проведения расследования о дискриминационных и недружественных действиях властей Турции по отношению к законным правам и интересов украинских производителей.

"Защищая свой рынок, министерство ведет несколько расследований по металлургической продукции, одно из которых будет завершено уже в ближайшие дни. Количество таких расследований будет только расти до тех пор пока не будет найден новый глобальный баланс на рынке стали. И найти его будет очень нелегко", – добавил Качка.

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Как сообщалось, в 2019 году экспорт товаров и услуг из Украины вырос на 11,2% – до $63,68 млрд, тогда как импорт вырос на 6% – до $67,31 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по итогам 2019 года составило $3,63 млрд, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году (-$6,21 млрд).

В том числе экспорт товаров в 2019 году вырос на 5,8% – до $50,06 млрд, импорт товаров увеличился на 6,3% – до $60,78 млрд. В итоге отрицательное сальдо торговли товарами выросло до $10,72 млрд, по сравнению с $9,85 млрд в 2018 году.