Импорт сливочного масла в Украину вырос в 11 раз

Импорт молочной продукции за первые четыре месяца 2020 года в Украину увеличился по всем товарным группам, при этом импорт сливочного масла вырос в 11 раз.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Ассоциации производителей молока сообщает БизнесЦензор.

С начала года Украиной было импортировано молочной продукции на общую сумму $88,7 млн, что на 156% больше, чем в прошлом году.

Наибольший рост демонстрирует масло, продемонстрировав рост в 992% (4,1 тыс. тонн). Импорт молока и сливок не сгущенных показал рост в 664% (4 тыс. тонн).

В тройку молочных товаров, импорт которых вырос больше других, входит также казеин – рост в 415% (67 тонн).

Импорт мороженного вырос на 184% (159 тонн), сыров на 137% (13,1 тыс. тонн), молока и сливок сгущенных - 123% (1,4 тыс. тонн). Меньше всего рос импорт молочной сыворотки - 85% (1,3 тыс. тонн) и кисломолочных и ферментированных продуктов - 32% (2,6 тыс. тонн).

При этом за четыре месяца потери от сокращения экспорта украинской молочной продукции составили $27 млн, торговое сальдо продолжает отрицательный курс и уже достигло $24 млн.

Всего за этот период Украиной было экспортировано молочных товаров на сумму $64,7 млн, что на 26% меньше, чем в прошлом году. По итогам четырех месяцев, "минусуют" абсолютно все категории молочных продуктов.