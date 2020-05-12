Австрийская GRAWE докапитализирует страховую компанию в Украине на 40 миллионов

ЧАО "Страховая компания "Граве Украина" увеличит уставный капитал на 76,69% – до 92,16 млн грн путем дополнительной эмиссии акций на сумму 40 млн грн.

Согласно сообщению страховщика в информационной базе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), такое решение было принято акционерами компании на собрании 12 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В результате допэмиссии планируется реализовать 4 млн акций по цене 10,85 грн за акцию.

Все средства, полученные обществом в результате частного размещения акций, будут использованы на повышение его платежеспособности и выполнение обязательств перед клиентами по заключенным договорам страхования.

Месяцем ранее, в апреле 2020 года, СК "Граве Украина" сообщила об увеличении уставного капитала до 52,16 млн грн путем допэмиссии акций на сумму 11,03 млн грн.

СК "Граве Украина" (до 10 апреля 2008 года – СК "ИНПРО") является частью австрийского финансового концерна GRAWE (Grazer Wechselseitige Versicherung AG) и была переименована в ЧАО "Страховая компания "Граве Украина". Региональная сеть компании насчитывает около 23 центров обслуживания клиентов по всей Украине.