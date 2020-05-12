НБУ может наказать "Сбербанк" за смену владельца без разрешения

Смена собственника существенного участия дочернего банка "Сбербанка России" в Украине – АО "Сбербанк" вопреки требованиям закона состоялась без согласования с украинским регулятором.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), 23 апреля регулятору стало известно о продаже Центральным банком РФ 50%+1 акций "Сбербанка России" Министерству финансов РФ, передает БизнесЦензор.

Нацбанк констатирует, что таким образом у АО "Сбербанк" изменился конечный владелец, что произошло без получения соответствующего разрешения НБУ.

Так, в нарушение требований законодательства новый конечный владелец: не сообщил Национальному банку за 3 месяца до приобретения существенного участия в АО "Сбербанк" о намерении такого приобретения; не согласовал с Национальным банком приобретение существенного участия в банке; не подал в Национальный банк копию договора (сделки), на основании которого состоялся переход права собственности на акции.

В связи с этим Национальный банк направил запрос Министерству финансов РФ и "Сбербанку России" с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения украинского закона.

"Национальный банк предоставит правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке и сроки", – подчеркивается в сообщении.

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По данным на сайте российского центробанка, Банк России завершил передачу акций российского "Сбербанка" правительству РФ 30 апреля.

По данным российских СМИ, правительство РФ приобрело 9 апреля пакет акций "Сбербанка" у ЦБ РФ за 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд руб. меньше, чем планировалось изначально.

"Сбербанк" (ранее – дочерний банк "Сбербанка России", до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2020 года Сбербанк с общими активами 59,078 млрд грн занимал восьмое место по этому показателю среди 75 банков, действовавших в