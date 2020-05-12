Рост цен в промышленности замедлился до 0,1% – Госстат
Цены промышленных производителей Украины в апреле выросли на 0,1%, тогда как в марте рост составлял 1,8%, в феврале – 0,1%, а в январе – 2,5%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.
С начала года гост цен в промышленности составил 4,5%.
В то же время по сравнению с апрелем 2019 года цены в промышленности снизились на 2,6%.
За четыре месяца текущего года падение цен промышленных производителей составило 4,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читайте также: Падение промышленного производства ускорилось до 7,7%, – Госстат
В апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем цены промпроизводителей в пределах страны снизились на 0,8%, тогда как при поставках за пределы Украины – выросли на 3,8%.
Наибольшее снижение цен зафиксировано в добыче сырой нефти и природного газа – 23,2% и в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 11,3%.
Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%
в 2018 году рост цен промпроизводителей составил 14,2%, в 2017 году –16,5%, 2016 – 35,7%, 2015 – 25,4%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль