Рост цен в промышленности замедлился до 0,1% – Госстат

Цены промышленных производителей Украины в апреле выросли на 0,1%, тогда как в марте рост составлял 1,8%, в феврале – 0,1%, а в январе – 2,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

С начала года гост цен в промышленности составил 4,5%.

В то же время по сравнению с апрелем 2019 года цены в промышленности снизились на 2,6%.

За четыре месяца текущего года падение цен промышленных производителей составило 4,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем цены промпроизводителей в пределах страны снизились на 0,8%, тогда как при поставках за пределы Украины – выросли на 3,8%.

Наибольшее снижение цен зафиксировано в добыче сырой нефти и природного газа – 23,2% и в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 11,3%.

Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%

в 2018 году рост цен промпроизводителей составил 14,2%, в 2017 году –16,5%, 2016 – 35,7%, 2015 – 25,4%.