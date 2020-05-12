Минцифры добавило проверку автостраховки в приложении "Дия"

Министерство цифровой трансформации запустило цифровые полисы обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО) в мобильном приложении "Дия".

Как сообщает пресс-служба министерства, таким образом для водителей в приложении станет доступен полный комплект необходимых документов – права, техпаспорт и страховка, передает БизнесЦензор.

"Мобильное приложение делает запрос по номеру авто в систему МТСБУ о наличии страховки. Если у вас действительный страховой полис, в меню техпаспорта в "Дии" вы увидите розовую бегущую строку: "Страховой полис действителен". Если у вас его нет, то желтую: "Страховой полис недействителен", – пояснили в министерстве.

В Минцифры уточнили, что страховой полис будет доступен только владельцам авто, при этом с помощью QR-кода можно сверить документ с данными в реестре. Для отображения документа необходимо обновить приложение до версии 1.7.2.

В министерстве подчеркнули, что юридическая сила "автогражданки в смартфоне" определена в постановлении Кабинета министров № 956 от 23 октября 2019 года.

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Как сообщалось, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявляет, что появление в открытом доступе персональных данных граждан не связано с возможной утечкой данных из приложения "Дия".

По данным Минцифры, за три месяца после запуска мобильное приложение "Дия" скачали 3 млн пользователей.

Напомним, 15 апреля Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия", подтвердив их статус цифрового аналога бумажных документов.

3 апреля Министерство цифровой трансформации Украины начало тестировать в мобильном приложении "Дия" ID-карточки и биометрические заграничные паспорта.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.