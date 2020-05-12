Власти Одесской области планируют привлечь 5 миллионов туристов

Одесская область в 2020 году планирует принять 4-5 миллионов туристов.

Об этом заявил руководитель Одесской ОГА Максим Куцый, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

"Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок или мер не должно. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 – этот вопрос будет решен", – сказал чиновник.

Куцый добавил, что авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено. Именно поэтому основной поток туристов ожидается именно в Одесской области.

Глава области также подчеркнул, что в регионе будут придерживаться всех рекомендаций Кабмина и Минздрава в части количества лиц, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах и ресторанах после восстановления их работы.

Читайте также: Оккупированный Крым останется без туристов из России до конца года, – Аксенов

Как сообщалсь, по данным местных властей, только Одессу в 2019 году посетило 3,3 млн человек, в 2018 году – 3,2 млн, в 2017 году – 2,5 млн. Данные по области за 2019 год не опубликованы, в 2018 году регион посетило более 6 млн отдыхающих.