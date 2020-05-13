ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5%

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что ВВП Украины упадет на 4,5% в 2020 году, но может восстановиться до 5% в 2021 году.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ЕБРР сообщает БизнесЦензор.

В докладе ЕБРР отмечается "высокая стоимость рефинансирования долга на международных финансовых рынках" для Украины.

ЕБРР указывает, что сочетание сокращения внешнего спроса и внутреннего спроса из-за мер карантина, принятых для сдерживания распространения вируса, сказалось на секторах производства и услуг Украины.

Банк объясняет, что макрофинансовые основы остаются относительно сильными и способны поглощать внешние шоки при рекордно высоком уровне иностранных резервов и самой низкой учетной ставке в течение шести лет.

ЕБРР заявляет, что данные за первые месяцы 2020 года указывали на то, что экономика Украины замедлялась еще до того, как пострадала от глобального экономического шока, вызванного коронавирусом.

В докладе отмечается, что экономики в регионах ЕБРР могут сократиться в среднем на 3,5% в этом году, а в 2021 году возможен отскок на 4,8%. При этом ЕБРР предупреждает, что его прогнозы подвержены "беспрецедентной неопределенностью".

Как сообщалось, Нацбанк Украины ожидает падения ВВП на 5% в этом году и его восстановления в следующем на 4,3%, оценивая дефицит текущего счета в этом году в 1,7% ВВП и в 3,1% ВВП в следующем.

Аналитики J.P. Morgan оценили экономический спад в Украине на 5,1% ВВП в 2020 году при инфляции 3,7% с небольшим дефицитом текущего счета платежного баланса в 0,2% ВВП, говорится в обзоре от 5 мая.