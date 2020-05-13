США повысили прогноз цен на нефть

Средняя цена нефти Brent в 2020 году составит $34,1 за баррель по сравнению с апрельским прогнозом в $33 за баррель, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Цены на нефть марки Brent в апреле составили в среднем $18 за баррель, что на $13 ниже среднего показателя за март. EIA ожидает, что во втором квартале 2020 года в среднем цены будут составлять $23 за баррель, а затем увеличатся до $32 за баррель во второй половине года.

EIA прогнозирует, что в 2021 году цены Brent вырастут в среднем до $48 за баррель, что на $2 выше, чем прогнозировалось в прошлом месяце, поскольку EIA ожидает, что сокращение мировых запасов нефти в следующем году окажет повышающий эффект на цены на нефть.

Средняя цена Brent в 2019 году составила $64 за баррель.