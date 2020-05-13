США прогнозируют урожай пшеницы в Украине в 28 миллионов тонн

Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало первый прогноз сбора зерна в 2020/2021 маркетинговм году (МГ, июль-июнь), согласно которому урожай пшеницы в Украине составит 28 млн тонн.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно майскому отчету ведомства, экспорт пшеницы в новом МГ оценен в 19 млн тонн.

При этом Минсельхоз США сохранил прогноз производства пшеницы в стране в текущем 2019/2020 МГ на уровне 29,171 млн тонн и экспорта в объеме 20,5 млн тонн.

USDA прогнозирует в новом сельхозгоду урожай кукурузы в Украине на уровне 39 млн тонн, экспорт – 33 млн тонн.

В то же время ведомство сохранило прогноз производства кукурузы в Украине в нынешнем МГ на уровне 35,887 млн тонн, экспорт – 32 млн тонн.

Минсельхоз США ожидает, что урожай ячменя в новом сельхозгоду составит 9,7 млн тонн, экспорт – 5 млн тонн.

Ведомство в мае оставило без изменений прогноз на текущий МГ по производству украинского ячменя – 9,528 млн тонн и экспорту – 4,7 млн тонн.

По прогнозам Минсельхоз США в 2020/21 МГ урожай зерновых в Украине составит 77,85 млн тонн, экспорт – 57,11 млн тонн.

USDA прогнозирует в целом урожай зерновых в 2019/20 МГ в Украине на уровне 75,72 млн тонн, экспорт - 57,34 млн тонн.