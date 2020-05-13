Кабмин потратил половину средств антикризисного фонда на выплаты пенсионерам

Почти половина средства из правительственного Фонда борьбы с COVID-19 в общем размере размере 65 млрд грн была направлена на выплаты пенсионерам.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

В частности, 29,7 млрд грн из средств фонда в этом году дополнительно выделено Пенсионному фонду.

Еще 6 млрд грн из правительственного фонда было направлено на выплаты безработным, 1,6 млрд грн – на пособия на детей семьям физлиц-предпринимателей.

Кроме того, на 2 млрд грн были профинансированы медицинские закупки для больниц, а 3,1 млрд грн были выделены Минздраву на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.

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Как сообщалось, 13 апреля Верховная Рада приняла доработанный проект изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", увеличив предельный объем бюджетного дефицита втрое – до 298,4 млрд грн.

К повторному рассмотрению законопроекта расходы создаваемого под управлением Кабмина Фонда борьбы с COVID-19 уменьшены с 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн, тогда как изначально он должен был составить 200 млрд грн.