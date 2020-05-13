Крупнейшая сеть АЗС повысила цены на автогаз

С 12 на 13 мая стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы "Приват" в среднем выросла на 10 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, станции группы "Приват" повысили стоимость автогаза на 50 копеек – до 7,75 грн/л в Винницкой области, на 60 коп. – до 7,45 грн/л в Житомирской области и на 20 коп. – до 7,80 грн/л в Кировоградской области.

Кроме того, на станциях сети "Автотранс" средняя цена автогаза тоже выросла на 10 копеек – до 7,98 грн/л.

Средняя цена сжиженного газа по Украине 13 мая составила 8,26 грн/л, увеличившись за день на 2 копейки.

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Как сообщалось, в начале мая оптовые цены на сжиженный газ перешли к росту.

8 мая компании KLO, "БРСМ-Нафта" и "Авантаж 7" повысили стоимость автогаза на 20 копеек за литр в столичном регионе.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.