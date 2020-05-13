Кабмин разрешил ресторанам обслуживать до 4 человек за одним столом

Кабинет министров увеличил допустимое количество посетителей кафе и ресторанов с двух до четырех человек за одним столом, а также разрешил посещать парки и прибрежные зоны отдыха группами до 8 человек.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято с доработкой на заседании правительства в среду, 13 мая.

"Вопрос касается внесения изменения в постановление №211, а именно: у нас было, что на летних площадках, которые мы открыли, может быть не больше двух человек за столом, мы этот перечень расширяем до 4 лиц, но оставляем расстояние 1,5 метра между местами для сидения", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, представляя проект решения.

"Второе. У нас были исключительно летние террасы под небом, но пообщавшись с рестораторами, мы добавили, что: на открытом воздухе, под тентами, на верандах, как это существует", – добавил глава Минздрава.

Степанов уточнил, что также предложено разрешить передвигаться гражданам на открытом воздухе группами не более 8 лиц, тогда как раньше допускалось только 2 человека (без учета детей).

Как сообщалось, Кабмин ослабил карантинные ограничения с 12 мая.

Среди прочего, разрешено открыть летние площадки кафе и ресторанов, магазины и учреждения бытового обслуживания, в том числе в торгово-развлекательных центрах, а также парки, детские площадки и прибрежные зоны отдыха.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко отказался открыть магазины в крупных ТРЦ, а городской голова Львова Андрей Садовый отложил возобновление работы парикмахерских, салонов красоты и магазинов одежды.