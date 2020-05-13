Минэкономики улучшило прогноз урожая зерновых до 65-68 миллионов тонн

Реалистичный сценарий Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства предполагает, что украинские аграрии в 2020 году соберут 65-68 млн тонн урожая зерновых культур.

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Петрашко в ходе брифинга по итогам заседания правительства 13 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хорошо, что пошли дожди и ситуация с засухой исправляется. Битва за урожай происходит постоянно. На данный год мы прогнозируем несколько сценариев по урожаю, наиболее реалистичный предусматривает 65-68 млн тонн, что ниже, чем в прошлом году, но это значительные объемы, которые позволят обеспечить продовольственную безопасность в Украине и сохранить за ней статус большой экспортной страны", - сказал Петрашко.

Как сообщалось, предыдущий прогноз Минэкономики по урожаю зерновых на 2020 год в Украине, озвученный замминистром экономики Тарасом Высоцким в конце апреля, предусматривал 63-65 млн тонн.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн.