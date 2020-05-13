Нацбанк предоставил кредиты рефинансирования 13 банкам

Национальный банк Украины в период с 4 по 8 апреля удовлетворил заявки 13 банков на рефинансирование на срок более 30 дней, в том числе "Альфа-Банку" предоставил 660 млн грн, "Кредобанку" – 600 млн грн, а "Райффайзен банку Аваль" – 400 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно им, банк "Пивденный" (Одесса) привлек 300 млн грн, банк "3/4" – 230 млн грн, "Индустриалбанк" (оба – Киев) – 152 млн грн, "Радабанк" (Днепр) – 125 млн грн, "МТБ Банк" (Одесская область) – 100 млн грн, банк "Украинский капитал" – 59,5 млн грн, "Айбокс Банк" (оба – Киев) – 40,89 млн грн, "МетаБанк" (Запорожье) – 32 млн грн, банк "Глобус" – 24 млн грн и "Скай Банк" (оба – Киев) – 21,6 млн грн.

Как сообщалось, 8 мая НБУ провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11 банкам 2,4 млрд грн.

Кроме того, в тот же день Нацбанк на втором аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки четырех банков на 457 млн грн, тогда как в ходе прошлого тендера 30 апреля регулятор выдал девяти банкам 6,9 млрд грн, из которых 6 млрд грн – "Укрэксимбанку".

Нацбанк ранее установил ставку по 90-дневному рефинансированию (постоянную) и по рефинансированию на срок от года до пяти лет (плавающую) на уровне учетной ставки НБУ (8%).

Центробанк сообщал, что будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня, а по рефинансированию на срок от года пяти лет – каждую вторую пятницу месяца, то есть следующие тендеры состоятся 15 мая и 12 июня соответственно.