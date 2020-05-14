Послы G7 приветствуют принятие Радой "антиКоломойского" закона
Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине приветствуют принятие Верховной Радой закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Послы стран G7 приветствуют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей", - говорится в сообщении послов G7 в Украине.
Как сообщалось, Верховная Рада 13 мая приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон
Для принятия закона Верховная Рада внесла изменения в регламент и поддержала применение особой процедуры рассмотрения во втором чтении, так как депутаты подали к законопроекту более 16 тысяч поправок.
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