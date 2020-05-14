Убытки "Закарпатгаза" в первом квартале составили 100 миллионов

За первые три месяца 2020 года АО "Закарпатгаз" понесло убытки на сумму 100 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Закарпатгаза" сообщает БизнесЦензор.

"К такому результату привел убыточный тариф на доставку газа, утвержденный НКРЭКУ для компании на первое полугодие - он покрывает лишь 73% себестоимости услуги", - сообщает "Закарпатгаз".

Ситуацию должен исправить экономически обоснованный тариф, применение которого с 1 июля позволит до конца года вывести компанию максимально близко к точке безубыточности.

Тариф за доставку оператора АО "Закарпатгаз", как и для других аналогичных компаний, НКРЭКУ утвердила 24 декабря 2019 года.

"НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифов на доставку газа: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Действующий тариф в первой половине 2020 года все еще является убыточным для компании", - пояснила финансовый директор АО "Закарпатгаз" Наталья Дорохина.

Из-за убытков компания-оператор ГРМ не может в полностью профинансировать запланированные ремонтные работы в рамках инвестиционной программы, заменить изношенное оборудование и полностью рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки.

В условиях тарифного дефицита все полученные от платы за услугу распределения средства направляются на приоритетные направления. В частности, на работу аварийных служб 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников. Осложняет ситуацию несвоевременная оплата доставки (распределения) газа клиентами компании. За первый квартал закарпатцы оплатили только 66% предоставленных услуг.

"Закарпатгаз" продолжает работать в усиленном режиме, ведь первоочередной задачей компании, особенно в режиме карантина, является бесперебойность газоснабжения. Сегодня газ для отопления помещений используют 275 тысяч закарпатцев. Их платежи за доставку газа в первом квартале уменьшились в среднем на треть, если сравнивать с 1 кварталом 2019", - отметила финансовый директор "Закарпатгаза" Наталья Дорохина.

Начало действия экономически обоснованного тарифа АО "Закарпатгаз" с 1 июля 2020 года, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит до конца года вывести компанию максимально близко к точке безубыточности.