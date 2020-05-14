Мининфраструктуры не хочет спешить с открытием метро в Киеве

В возобновлении работы транспорта важна поэтапность и спешить с открытием метро в Киеве не нужно, считает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Иногда удивляет непоследовательность в некоторых этапах… Еще несколько дней назад у нас собирался киевский штаб, и когда рассматривался вопрос о возобновлении работы метро, то они сошлись во мнении, что открыть с ограничениями - очень трудно. Подземка если открывается, то должна уже работать полноценно…", - сказал он в эфире "Сниданок с 1+1" в четверг, комментируя предложение мера Киева Виталия Кличко открыть метро с 25 мая.

При этом Криклий отметил, что при открытии метро необходимо проводить дезинфекцию, придерживаться масочного режима, также, по его словам, можно делать термоскрининг пассажиров, однако "ограничивать уже на пироне, в вагоне – достаточно трудно".

"Я бы не спешил с этим решением", - сказал он.

"До конца недели Министерство здравоохранения должно подтвердить даты (поэтапного запуска транспорта), накладываются ли они на эпидемиологическую ситуацию, чтобы мы не брали на себя всю ответственность за все риски. В любом случае все риски мы делим с городскими властями", - добавил министр

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с предложением с 25 мая возобновить работу столичного метрополитена в обычном режиме. При этом он назвал "абсолютно утопической" идею проезда в метро по спецпропускам.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что также не будет поддерживать введение допуска в метрополитен по спецпропускам.