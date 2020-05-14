МЭА повысило оценку падения мирового спроса на нефть

Мировой спрос на нефть во втором квартале может упасть на 19,9 млн б/с, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В этом отчете мы повысили нашу оценку по падению спроса на нефть в 2020 году на 690 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом - до 91,2 млн б/с. Так, потребление нефти в этом году сократится на 8,6 млн б/с, что является самым большим падением в истории, хотя предполагаемое снижение немного меньше, чем 9,3 млн б/с в прошлом месяце", - пишет МЭА.

Падение мирового спроса на нефть в апреле составило 25,2 млн б/с в годовом исчислении в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19.

По оценкам МЭА, загрузка НПЗ в мире во втором квартале снизится на 13,4 млн б/с, по году снижение составит 6,2 млн б/с.

При этом в целом МЭА видит некоторое улучшение нефтяного рынка на фоне исторического сокращения добычи.