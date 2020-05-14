Минздрав разрешит запуск метро в Киеве при снижении заболеваемости

Министерство здравоохранения разрешит возобновить работу метро в Киеве с 25 мая, если эпидемиологические показатели позволят это сделать.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"В ответ на обращение мэра Киева Виталия Кличко в Кабмин с просьбой восстановить с 25 мая работа метрополитена МОЗ дает разрешение – если все эпидемиологические показатели позволяют это сделать и будут соблюдены все критерии этого этапа смягчения", – сообщает министерство.

Минздрав напоминает, что разработал план выхода из карантина, который разделен на 4 этапа, каждому из которых соответствуют определенные критерии и соответствующие смягчения.

"Второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая (все этапы рассчитаны на 10 дней). На втором этапе ожидаются следующие смягчения: разрешение на проведение спортивных соревнований без зрителей, открытие гостиниц (без ресторанов, хостелы тоже не откроют), проведение ВНО, запуск общественного транспорта, открытие дошкольных учреждений. МОЗ отмечает, что все смягчения возможны только при строгом соблюдении эпидемиологических правил безопасности", – сообщает министерство.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился в Кабинет министров Украины с просьбой разрешить запуск метрополитена в столице с 25 мая.