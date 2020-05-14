Суд отменил залог для Микитася и отпустил его под домашний арест

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения бывшему президенту государственной строительной корпорации Максиму Микитасю с залога на круглосуточный домашний арест.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, на подозреваемого до 14 июля также возложен ряд процессуальных обязанностей, передает БизнесЦензор.

В частности, Микитась обязан прибывать к детективу, прокурору, судьям по каждому требованию, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

Как сообщалось, прокуроры САП просили суд взять Микитася под стражу, поскольку он не довнес в установленный судом срок 50 млн залога. В свою очередь адвокаты просили предоставить подозреваемому три месяца для сбора средств.

Напомним, ранее ВАКС обратил в доход государства 80 млн грн залога, внесенного женой Микитася за экс-нардепа.

Основанием такого решения стало нарушение обязанностей подозреваемым, в частности, он общался с двумя другими подозреваемыми по делу – директором фирмы "Укрбуд Девелопмент" Олегом Майбородой и его заместителем Сергеем Якусевичем, а также с двумя свидетелями – братом Якусевича и Бородавко. Запрет на общение с ними был установлен судом после внесения 80 млн грн залога.

После взыскания залога ВАКС увеличил размер залога для Микитася до 100 млн грн, которые тот должен был внести в течение 5 дней. Однако никто эту сумму не уплатил и поэтому САП обратилась в суд с ходатайством о заключении экс-нардепа под стражу, однако суд отказал в его удовлетворении.

Впоследствии, 29 апреля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила сумму залога за экс-нардепа Максима Микитася, которая подлежит взысканию в госбюджет, с 80 млн до 30 млн грн. Также судьи назначили Микитасю новую сумму залога в 100 млн грн. Таким образом, Микитась должен был дополнительно внести еще 50 млн грн в течение 5 дней.

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Напомним, в октябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Максиму Микитасю.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

4 октября 2019 года ВАКС избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн. После этого за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн и он вышел из СИЗО.