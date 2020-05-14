Крупнейшие сети АЗС вновь повысили цены на автогаз

Розничные сети АЗС 14 мая повысили стоимость сжиженного газа еще на 10-30 копеек за литр, средняя цена по стране за сутки выросла на 12 коп. – до 8,37 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сетях ОККО и WOG автогаз подорожал на 26 коп. и 29 коп. – до 9,20 грн и 9,18 грн за литр соответственно.

На станциях Glusco цена выросла в среднем на 11 копеек – до 7,95 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" повысила цены еще на 4-6 коп. – до 7,89 грн/л.

Также на 5-30 копеек стоимость литра автогаза выросла в сетях АЗС AMIC, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, "Авантаж 7", Chipo, SUN OIL, Mango и Motto.

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Как сообщалось, в начале мая оптовые цены на сжиженный газ перешли к росту.

8 мая компании KLO, "БРСМ-Нафта" и "Авантаж 7" повысили стоимость автогаза на 20 копеек за литр в столичном регионе.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.