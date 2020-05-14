ПУМБ отчитался о досрочном сокращении долгов компаний Ахметова

"Первый украинский международный банк" (ПУМБ) выполнил план мероприятий по приведению объема задолженности связанных лиц к требованиям Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщает пресс-служба банка, значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9, не более 25%) сокращено до 10,9% с 30,12% по состоянию на 1 апреля, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, это стало возможным благодаря снижению более чем на $73 млн уровня кредитной задолженности отдельных компаний группы SCM Рината Ахметова, которому также принадлежит 99,9% акций банка.

ПУМБ с 2016 года осуществлял постепенное снижение норматива Н9, в соответствии с согласованным с Нацбанком планом мероприятий со сроком исполнения до 1 января 2021 года.

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ПУМБ основан в 1991 году. Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 января 2020 года по размеру общих активов ПУМБ занимал 7 место (63,16 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.