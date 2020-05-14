Минсоцполитики уволило главу Фонда социального страхования после трех месяцев работы

Правление Фонда социального страхования Украины (ФССУ) уволило с должности директора фонда Елену Думу.

Соответствующее решение было принято в ходе экстренного заседания правления Фонда 14 мая под председательством первого замминистра социальной политики Евгения Котика, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ФССУ.

"Временной комиссией установлены многочисленные факты грубого нарушения Думой Е. законодательства о труде, общеобязательном государственном социальном страховании, других законов и нормативно-правовых актов Фонда", – сказано в сообщении.

Правлением Фонда возложено исполнение обязанностей директора исполнительной дирекции Фонда на начальника финансово-экономического управления исполнительной дирекции Татьяну Михайленко.

"Также предоставлено протокольное поручение исполнительной дирекции Фонда по направлению информации о результатах работы временной комиссии Фонда в соответствующие правоохранительные органы", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, Кабинет министров утвердил назначение Елены Думы директором исполнительной дирекции Фонда социального страхования 24 января.

Согласно данным реестра электронных деклараций, Елена Дума до ноября 2019 года возглавляла Департамент управления имуществом и связей с общественностью Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Она также занимает руководящие должности в трех общественных организациях: Всеукраинский профсоюз "Ридна Земля", Федерации профсоюзов Украины "Профсоюзный наступ" и Всеукраинский профсоюз участников боевых действий, волонтеров, ветеранов и членов их семей.