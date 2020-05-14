Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф", – Шмыгаль

Экологически чистая энергия в Украине должна развиваться и постепенно переходить к рыночным условиям, но в период кризиса в энергетической сфере страна не может себе позволить иметь самую дорогую зеленую энергию в Европе.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время второй встречи с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, при участии и.о. министра энергетики Ольги Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии. Это ответственно перед страной", – заявил Шмыгаль.

В ходе встречи стороны обсудили проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине.

Согласно сообщению, в процессе обсуждения "удалось максимально сблизить" позиции правительства, Министерства энергетики и защиты окружающей среды и производителей ВИЭ.

По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. В понедельник, 18 мая, планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.

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Как сообщалось, единственный покупатель "зеленой" электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель" оценивает долг перед производителями из возобновляемых источников (ВИЭ) в более 12 млрд грн.

"Гарантированный покупатель" также должен 4,8 млрд грн "Энергоатому" и 166 млн грн – "Укргидроэнерго". При этом долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", по его словам, превысил 17,1 млрд грн.

По данным НКРЭКУ, возобновляемая энергетика (ВИЭ) производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.