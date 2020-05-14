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Новини Ринок електроенергії
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Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф", – Шмыгаль

Украина не может оплачивать самый высокий в Европе

Экологически чистая энергия в Украине должна развиваться и постепенно переходить к рыночным условиям, но в период кризиса в энергетической сфере страна не может себе позволить иметь самую дорогую зеленую энергию в Европе.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время второй встречи с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, при участии и.о. министра энергетики Ольги Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии. Это ответственно перед страной", – заявил Шмыгаль.

В ходе встречи стороны обсудили проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине.

Согласно сообщению, в процессе обсуждения "удалось максимально сблизить" позиции правительства, Министерства энергетики и защиты окружающей среды и производителей ВИЭ.

По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. В понедельник, 18 мая, планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.

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Как сообщалось, единственный покупатель "зеленой" электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель" оценивает долг перед производителями из возобновляемых источников (ВИЭ) в более 12 млрд грн.

"Гарантированный покупатель" также должен 4,8 млрд грн "Энергоатому" и 166 млн грн – "Укргидроэнерго". При этом долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", по его словам, превысил 17,1 млрд грн.

По данным НКРЭКУ, возобновляемая энергетика (ВИЭ) производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.

Автор: 

Кабмін (7832) електроенергія (4316) ДТЕК (1362) Герус Андрій (268) альтернативна енергетика (704) Зелений тариф (334) Електрика (1240) Шмигаль Денис (1536)


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Топ коментарі
+14
короче, я так понимаю, что все убытки ахметова, зе-команда перепишит на население. т.е будет дорожать электро энергия, а рыжая скотина опять себе купит виллу за счет лохов избравших клоуна презедентом.
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14.05.2020 17:28 Відповісти
+10
І звісно ж саме через це гаситься вся питома потужність атомної енергетики, фактично ставлячи її на грань знищення. Мнагахадовачка від Шмиргаля та загалом зекоманди...
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14.05.2020 17:11 Відповісти
+9
Неужели прикроют эту кормушку для олигархов и бандитов???? Не верю!!!!.
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14.05.2020 19:08 Відповісти
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І звісно ж саме через це гаситься вся питома потужність атомної енергетики, фактично ставлячи її на грань знищення. Мнагахадовачка від Шмиргаля та загалом зекоманди...
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14.05.2020 17:11 Відповісти
Шмыгаль не может говорить такую " крамолу" не спросив разрешения у своего хозяина.значит Ринат что то задумал.второй вариант, Шмыгаль просто попутал берега и рамсы,потерял нюх и просто е нулся!что мало вероятно.
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14.05.2020 22:15 Відповісти
Поинтересуйтесь сколько стоит зелёная энергетика в США.Ниже 6 центов.В 2022 запускается проект с себестоимостью 2,2 цента.За счет чего?Прежде всего за счёт уровня технологий при изготовления солнечных панелей.
У Ахметова одна цель содрать как можно больше.У него всё время это получается при всех президентах.Прямо таки священная корова.Изначально писали,ето его бизнес вырос из денег партии.Может в этом дело.
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15.05.2020 11:00 Відповісти
Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф", - Шмыгаль//////////////////////////// Вот все сейчас ругают премьера-но ведь он прав , это до него ,предыдущие "попередники" подготовили эту "зелено-альтернативную" лохоловушку. Я об этом пишу уже 2 года. Вся разруха энергетики была тчательно продумана в "рознично-регулировочных" антиконституционных(ст13) законах 2018г, конечная цель которых с помощью паразитических прокладок АО,ООО и пр "Рогов с копытами" перенаправить миллиардные потоки из бюджета в карманы "эффективных частных менеджеров",запутать учет и контроль и внести хаос и неразбериху в некогда прекрасно работающую (до 2018г) отрасль-основу экономики. А роль "троянского коня" была отдана "альтернативным" негодяям - ворам и преступникам,укравшим у традиционных поставщиков через бюджет 30 млрд.грн,заработанные теми же АЭС,ТЭЦ и ГЭС. А орган контроля НКРЕКП встал на сторону этих хитросделанных деятелей,по сути крышуя негодяев,обязав гос.кампанию"гарантированный покупатель" покупать эту лохотронную энергию по дебильным взятым с потолка ценам в 10 раз выше "оптовой",той же атомной генегации-обрекая на банкротство последнюю. И где здесь "регулирующая роль АО и конкуренция цен?" А это неправильно.
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14.05.2020 17:17 Відповісти
Тільки ТЕЦ не треба приплітати до купи ображених. Там свої схеми з вугіллям та газом працюють.
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15.05.2020 15:35 Відповісти
Возможно я не в теме,но та же Германия усиленно развивает свою теплогенерацию взамен провального "зелено-альтернативного" лохотрона.
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15.05.2020 17:04 Відповісти
короче, я так понимаю, что все убытки ахметова, зе-команда перепишит на население. т.е будет дорожать электро энергия, а рыжая скотина опять себе купит виллу за счет лохов избравших клоуна презедентом.
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14.05.2020 17:28 Відповісти
В Украине так было всегда - и зе перепишет так, как до него переписывали мародер, шапкокрад, отравленный пасечник ...
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14.05.2020 23:08 Відповісти
Всё правильно! После того как потужный сывочолый патриёт стал партнёром ринат леанидыча и подписал закон про зелёный тариф, всё так и будет.
Рыжий гудок на пару с гетьманомивсех времен будут и дальше доить лохов.
Д Я К У Є М О !!!!
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15.05.2020 12:48 Відповісти
вот же ж странно при вороватих БАРІІГАХЬ могла а при честнейших евреях не может...........

Климат не тот наверное
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14.05.2020 18:18 Відповісти
Так не платите!!
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14.05.2020 18:21 Відповісти
они не могут. Они на службе у ахметова.
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14.05.2020 19:51 Відповісти
Неужели прикроют эту кормушку для олигархов и бандитов???? Не верю!!!!.
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14.05.2020 19:08 Відповісти
Шо ? Бунт на корабле? Полундра, Ринат Леонидович !
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14.05.2020 20:11 Відповісти
Кучма,Ахметов,Коломойский,Пинчук привели войну в Украину .Пора отдавать должок .
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14.05.2020 20:38 Відповісти
Екологически чистая енергия? Кто вам ето сказал? Вы знаете сколько нужно засрать окружающую среду чтобы произвести свинцовые аккумуляторы и пластиковые солнечные панели и менять их каждые 5 лет? Так же вы посчитайте сколько каждый человек засерает окружающую среду чтобы оплатить ету сверх дорогую *зеленую енергию*. Поетому ето миф что ветряная и солнечная енергия екологически чистая. Она такая же чистая как те автомобили навязанные нам концернами-гигантами с Евро-5-6-7, только забыли указать что их нужно тоже менять каждые 3 года и покупать новый. А производство нового и утилизация старого авто умалчивается в рассчетах о нанесении вреда екологии, так же как и умалчивается что каждый покупатель такого авто должен каждые 2-3 года где то заработать ети 40-50тыс Евро, выпаливая десятки тысяч тонн бензина в пробках для поездок на работу и стоя 8 часов у станка так же засерая окружающую среду. Поетому чистая и екологическая енергия ето та которая бесплатная или по минимальной цене, а не та на которую тратятся куча человекоресурсов
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14.05.2020 20:50 Відповісти
Сынок, "засирать" пишется через "и";
Также в значении тоже пишется слитно;
а в значении так же, как и пишется раздельно.
В большинстве всего остального с тобой не спорю.
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15.05.2020 01:23 Відповісти
Производство солнечных панелей - экологически очень грязное. Поэтому Европа 100% фотоэлементов производит в Китае.
По итогу, в КИтае экология убитая, а евролохи покупают "чистую" энергию в 3 раза дороже обычной и всех учат как надо любить природу
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15.05.2020 12:25 Відповісти
Интересно, кто составил етот договор где *гарантированный покупатель* обязан в любом случае и по любой цене купить у Ахметова *зеленуюенергию*? Мне что то кажется что ето та же схема по которой Украину обязали стать *гарантированным покупателем* росийского газа по формуле *бери или плати*. Если Украина выиграла суд у Газпрома отменив ету варварскую формулу и еще получила компенсацию за нанесенные убытки, то почему не подать так же в суд на Ахметова и КО, потребовав отмены етого грабительского тарифа и компенсации за столько лет обворовывания людей? Ведь у Ахметова легче будет выиграть суд чем у Газпрома. А навязанные нам *зеленые тарифы* ето 100% мошенническая схема.
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14.05.2020 20:57 Відповісти
Не зря Ахметов и Порошенко бизнес-партнеры. А разгребать Зеленскому
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14.05.2020 21:27 Відповісти
Ты дурак.
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14.05.2020 22:32 Відповісти
разгребать будете всем зЕдЕбильным стадом.
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14.05.2020 23:22 Відповісти
Ну ти і дурак...
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/04/29/7249767/
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15.05.2020 10:28 Відповісти
Нам по.. уй какой тариф вы платите ,нам не пох...й что в благополучной ,соседней Польше 2 гр электричество ,а у нас 3 гр
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15.05.2020 07:29 Відповісти
Сколько-сколько электричество в Польше???? Пруфы про 2 грн. можно???
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15.05.2020 12:27 Відповісти
Сколько стоит электроэнергия в Польше?Данные Оператора рынка свидетельствуют о том, что базовая стоимость э/энергии в Украине составляет 51,01 евро за МВт/ч, в Польше - 30,23 евро2 апр. 2020 г. вот так
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16.05.2020 00:08 Відповісти
ты намеренно не упоминаешь что это о промышленном тарифе.
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16.05.2020 01:32 Відповісти
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/v-ukraine-tseny-na-***************-dlya-promyshlennosti-v-dva-raza-vyshe-evropeyskih читай бот
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16.05.2020 00:09 Відповісти
это про промышленных потребителей.
Население платит 0,69 зл за кВт = 4,5 грн.
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16.05.2020 01:30 Відповісти
В среднем 0,55 злотых,по двухтарифному счетчику,а это 3 гр.У нас от 0,9 до 1,7,в среднем 1,5 .Средний размер пенсии в Польше в 2015 году составлял 2018 польских злотых брутто, а в 2016 году - 2083 злотых.Сей час где-то 2200зл.А это 14000 гр.У большинства бабушек в подъезде раз в восемь меньше .И еще надо учитывать ,что на удивление в Украине продукты питания становятся дороже ,тоже мясо ,сыры и курятина и тд.Так что, мне, шавка зеленая,спрятаная за впн , втирать не надо ,я пенсионного возраста таких как ты съел и высрал.
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18.05.2020 07:36 Відповісти
Ну всё это лирика!Ну оттрахают Ахметова и его дольщиков-показав ему денежный фуй по ротердаму+,зелёной энергии и убыточным шахтам....и ЧТО?! А как быть 7000 000 (!!!!)клиентам и 20 000 работающим в этой отрасли???????!!!!!Ведь сейчас более половины электролиний(и трансформаторы) построены , перестроены и выкуплены компанией Ахметова(а не взяты в аренду,как раньше)...и что будет Ахметов положит свой фуй на хитрые инициативы зелёной команды и не будет осуществлять переток энергии через свои линии?!Притом что АЭС уже усё и днепрогес без воды?!Опять покупать свечи...
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15.05.2020 09:48 Відповісти
я так розумію що мова йде не про знищення галузі, а про приведення її прибутковості до цивілізованої норми. Хоча я би тут поступив інакше - прогресивне оподаткування прибутку. Заробляєш як у Європі 20% прибутку, маєш цивілізований податок, а заробляєш 200% то і май податок в розмірі 90%. Ні тобі геморою з тарифами, ні з судами.
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15.05.2020 10:26 Відповісти
Не получится. Эти "инвесторы" все зарегистрированы за границей, они покажут счета "за консультации" и на покупку оборудования по таким ценам что будут типа в убытке.
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15.05.2020 12:28 Відповісти
Хто вам заважає рахувати їх прибуток так як ви вважаєте за потрібне? Ви встановлюєте правила, ви рахуєте... інше питання, якщо ви це і є вони...
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15.05.2020 13:11 Відповісти
І що? Ви зелені мудаки, коли вам потрібно, то Законами підтераєтесь як туалетним папером. І підконтрольний вам КСУ, здатний визнати усе що завгодно законним, або навпаки.
Подавайте в суди, скасовуйте правові норми, що вас не влаштовують, у чому проблема?
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15.05.2020 10:24 Відповісти
а что нам скажет по этому поводу доблестный джигит???
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15.05.2020 11:10 Відповісти
Зачем постоянно эту чушь писать про 8% возобновляемой энергии. За 2019 год - всего лишь 3%.
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15.05.2020 12:06 Відповісти
В Європі тарифи для населення значно вищі. І діє ринок. І є свої компанії з генерації та інші з продажу. Про ціну на зелений тариф взагалі мовчу.
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15.05.2020 12:45 Відповісти
Не все в одной лодке, такие как Ахметов, например, рулевые
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15.05.2020 14:07 Відповісти
Не прошло и года 😊
Дошло наконец-то. Смущает сумма снижения 25% для СЭС и 12% ВЭС. Мне кажется, что можно было снизить на 50% и 25% соответственно.
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15.05.2020 15:13 Відповісти
Для чого "барани" - для "зЄ-ватів" , шерсті, та мяса.... Стригли - стрижуть - будуть....
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15.05.2020 16:48 Відповісти

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