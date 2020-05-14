Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф", – Шмыгаль
Экологически чистая энергия в Украине должна развиваться и постепенно переходить к рыночным условиям, но в период кризиса в энергетической сфере страна не может себе позволить иметь самую дорогую зеленую энергию в Европе.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время второй встречи с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, при участии и.о. министра энергетики Ольги Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии. Это ответственно перед страной", – заявил Шмыгаль.
В ходе встречи стороны обсудили проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине.
Согласно сообщению, в процессе обсуждения "удалось максимально сблизить" позиции правительства, Министерства энергетики и защиты окружающей среды и производителей ВИЭ.
По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. В понедельник, 18 мая, планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.
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Как сообщалось, единственный покупатель "зеленой" электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель" оценивает долг перед производителями из возобновляемых источников (ВИЭ) в более 12 млрд грн.
"Гарантированный покупатель" также должен 4,8 млрд грн "Энергоатому" и 166 млн грн – "Укргидроэнерго". При этом долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", по его словам, превысил 17,1 млрд грн.
По данным НКРЭКУ, возобновляемая энергетика (ВИЭ) производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.
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У Ахметова одна цель содрать как можно больше.У него всё время это получается при всех президентах.Прямо таки священная корова.Изначально писали,ето его бизнес вырос из денег партии.Может в этом дело.
Рыжий гудок на пару с гетьманомивсех времен будут и дальше доить лохов.
Д Я К У Є М О !!!!
евреяхне может...........
Климат не тот наверное
Также в значении тоже пишется слитно;
а в значении так же, как и пишется раздельно.
В большинстве всего остального с тобой не спорю.
По итогу, в КИтае экология убитая, а евролохи покупают "чистую" энергию в 3 раза дороже обычной и всех учат как надо любить природу
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/04/29/7249767/
Население платит 0,69 зл за кВт = 4,5 грн.
Подавайте в суди, скасовуйте правові норми, що вас не влаштовують, у чому проблема?
Дошло наконец-то. Смущает сумма снижения 25% для СЭС и 12% ВЭС. Мне кажется, что можно было снизить на 50% и 25% соответственно.