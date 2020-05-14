Минздрав блокирует работу госпредприятия по медицинским закупкам, – директор

Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) ожидает предоставления ему Министерством здравоохранения статуса уполномоченного лица на проведение госзакупок.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор МЗУ Арсен Жумадилов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Везде в законодательстве, принятом, чтобы сделать возможными наши закупки, речь идет о юридическом лице, которое уполномочено на осуществление закупок. И все регуляторные нормы, которые позволят нам работать эффективно, привязаны к этому определению – "уполномоченное лицо". Должен быть издан приказ Минздрава, о признании МЗУ таким лицом", – сказал глава МЗУ.

Жумадилов отметил, что МЗУ давно разработало и передало в Минздрав проект соответствующего приказа.

"Это важно, потому что за последний месяц мы видели и слышали много разных инициатив Минздрава, свидетельствующих, что в Минздраве существуют идеи и мысли относительно того, чтобы закупать или самостоятельно, или через другое ГП", – сказал глава госпредприятия .

Жумадилов также сообщил, что МЗУ ожидает урегулирования Минздравом еще ряда важных для проведения медицинских закупок вопросов. В частности, речь идет об урегулировании вопросов срока годности поставляемых лекарственных средств, изменениях в Бюджетный кодекс, позволяющих проводить оплату и закупку в конце года, а также о продлении сроков предоплаты на следующий бюджетный год и порядке взаимодействия МЗУ и Минздрава в процессе закупок.

"Это очень важно, потому что недавняя история с закупками костюмов биозащиты показала, что у Минздрава есть какое-то свое видение того, как мы должны согласовывать или не согласовывать те или иные действия в закупочном процессе", – добавил он.

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Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заявило, что Министерство здравоохранения закупило у малоизвестной фирмы китайские костюмы биологической защиты на 34,87 млн грн по 488,6 грн за штуку, тогда как украинский производитель был готов поставить их по 245 грн, однако министр Степанов отказался согласовать закупку.

В МЗУ подчеркивали, что единственным различием в предмете закупки было требование Минздрава предоставить сертификат ДСТУ EN 14126, который не является обязательным требованием и нуждается в дополнительной проверке.

Министр охраны здоровья Максим Степанов называл такие обвинения манипуляцией, поскольку якобы закупались разные костюмы. Однако согласно данным в системе Prozorro, предметом обеих закупок был "Костюм биологической защиты/комбинезон", а другие заказчики закупали такие же китайские костюмы в меньшем количестве значительно дешевле.

Ранее гендиректор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявлял, что уволенный в апреле министр здравоохранения Илья Емец потребовал с нарушением процедуры назначить заместителем главы госпредприятия "Медицинские закупки Украины" предложенного им кандидата, а также блокирует проведение закупок медпрепаратов.

По словам Жумадилов, речь шла о требовании назначить "заместителем генерального директора (а реально "смотрящим" от министра) человека с уголовным прошлым, осужденного за кражу". В этой связи глава госпредприятия написал заявление в ГБР.

Напомним, государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" создано в октябре 2018 года. С июля 2019 года его главой по итогам открытого конкурса назначен Арсен Жумадилов. До назначения он возглавлял общественную организацию "Крымский институт стратегических исследований", преподавал в НаУКМА и являлся совладельцем благотворительного фонда "Украинское наследие".